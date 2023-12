La inauguració de la Connexió Sud de l’AP-7 d’Oliva, el passat 17 de novembre, ha suposat un fet històric per a la ciutat comtal. No només des del punt de vista social, perquè suposa alliberar a la població del trànsit pesat, especialment a la N-332 que travessa tot el casc urbà, sinó també per al futur urbanístic, industrial, turístic i econòmic de la ciutat.

Oliva està en aquests moments en un gran moment pel que fa al creixement econòmic: ara amb obres de millora a punt de finalitzar en el polígon industrial El Brosquil, amb una consignació econòmica total de 313.780 €, dels quals, 148.000 € són d’aportació municipal i 165.517 € és l’import de la subvenció concedida per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). A més, s’ha reactivat l’Associació d’empresaris del Brosquil, un fet sempre positiu, ja que suposa tindre un interlocutor únic per a un col·lectiu empresarial fonamental a la ciutat, el que segur agilitzarà les gestions de la zona des del punt de vista de les administracions.

Exemples d’aquest moment d’expansió econòmica són també les obres ja molt avançades de grans empreses que estan ultimant la seua instal·lació al municipi, i d’altres les quals estan en fase d’ampliació. L’Ajuntament d’Oliva està i estarà acompanyant a les noves oportunitats que germinen a la nostra terra.

Oliva està situada en un punt estratègic, entre les capitals de província de València i Alacant, i per la costa. Amb circumval·lació per l’AP-7, gràcies als dos enllaços, al nord i al sud de la població. Aquesta situació la converteix en un lloc idoni per a la instal·lació d’empreses tant industrials com comercials i suposa també un valor afegit per a la promoció turística de la població.

Si parlem del sector empresarial de la nostra comarca, l’agricultura i el turisme no poden faltar. Ara estem en un moment important, de canvis. La tramitació de la nova EDAR (depuradora) va avançant, i serà a inversió supramunicipal més gran que rebrà la ciutat d’Oliva en tota la seua història. Serà una EDAR pionera, que millorarà la gestió de les aigües residuals, podent ser aquestes reutilitzades per a l’ús agrícola, el que serà un revulsiu per a caminar cap a una agricultura més sostenible mediambiental i econòmicament.

A més, la intensa gestió que està duent a terme el departament d’Urbanisme està començant a donar els seus fruits: el dijous 30 de novembre es va aprovar la nul·litat dels Projectes d’Urbanització i de Reparcel·lació de Canyades I i també la caducitat de la urbanització de San Fernando. El govern d’Oliva té com a un dels seus principals objectius la depuració i resolució de problemes urbanístics. Són moltes (quasi totes les de platja) les urbanitzacions que tenen problemes latents, i el de Canyades I és un dels que començarà a resoldre’s a partir d’ara. La regularització de les urbanitzacions de la platja, l’enllaç sud i la nova depuradora seran l’impuls definitiu que proporcionarà a Oliva el desenvolupament urbanístic, social i econòmic que necessita, també amb la instal·lació de noves empreses del sector turístic a la platja, aportant seguretat i confiança en les gestions municipals a totes les empreses de la ciutat i a les que vulguen instal·lar-se.

I molt important per a Oliva és també el seu comerç i la seua hostaleria i tota la xarxa de serveis turístics, amb els càmpings element més singular. Oliva ofereix un comerç i una hostaleria propera, amb personalitat i tracte humà. Tot açò ofereix als nostres visitants un servei amable i individualitzat.

Oliva viu un temps de gran esperança i de noves oportunitats. És el moment de que la ciutat puga aportar seguretat jurídica, garanties i agilitat per acompanyar a les noves inversions que puguen acudir al municipi. Des de l’Ajuntament d’Oliva s’està treballant ja en aquesta línia, amb braços oberts a les iniciatives particulars i nous projectes.