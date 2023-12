Amb el lliurament dels premis del Grup Radio Gandia celebrat fa dues setmanes es commemorava el 90 aniversari de l’EAJ23 Radio Gandia.

Quina importància tan capital tingué portar la ràdio a una ciutat que aleshores a penes arribava als vint mil habitants. Radio Gandia fou la número 23 de tota Espanya, tingué la ràdio abans que ciutats com Alacant, Saragossa, Salamanca, la Corunya, Santander o Bilbao. Quina visió empresarial la de don Enrique Peralta Pellicer. Era l’any 1933, fa 90 anys.

Quin treball admirable el dels pioners, les persones i les veus: Enrique Ballesteros, Isabelita Mahiques, Ramón Escrivà, José Vila, Manolo Almiñana, Carmen Peraire, Vicenta Durà, Ladislao Marí, Francisco Valiente, de l’època de la preguerra, i Bernardino Lledó, i Adelina Bataller i Joan Climent, de l’època posterior a la Guerra Incivil. Destacar el començar de les Emissions Falleres, l’any 1947, que després farien mítics els noms de Ramón Sanz, Enrique Gracia, Josep Lloret, Manolo Cascales i José Pedro Garcia Canet; dels programes radiofònics cara al públic, com «Sobremesa nocturna», amb les veus de Rosa Orquín, Sebastià Denia, Àngels Moreno i Ramón Sanz. Els noms de tots recollits per l’historiador gandià, J.J. Coll, en el capítol dedicat a Radio Gandia en el llibre Foment d’AIC, cent anys fent Gandia, del qual he sigut el director editorial. J.J. Coll s’ocupà dels primers cinquanta anys de Radio Gandia i, en el llibre, Miguel Ángel Picornell i Modesto Ferrer ens contaren la historia de Radio Gandia dels últims quaranta anys.

Miguel Ángel ens rescatava la memòria dels noms de José Antonio Tomé; Pepe Català, que parlava del futbol de Gandia; Ricardo Martinez «Gamba», que ho feia de la Unió Esportiva Portuaris, Salvador Tarrasó, que ho feia del basquet. Pascual Mansanet, Josemi Villar, Rafa Martinez, Vicente Aunión i Kino Iznardo. Domingo Valls era el tècnic i José Almiñana, el cap de l’administració de l’emissora. Enrique Peralta Mompó, el director. Modesto Ferrer ens recordava els d’Andrés Puig i Paco Sanz, el de Ximo Rovira, fa una menció especial a Paco Cardona, recorda a Manolo Varó, Ángel Fernandez, Herme Amorós, Sergio Gómez i Miguel Pérez. I acaba nomenant les veus que jo, aleshores, no vaig conèixer en l’emissora, les de José Manuel Alfaro, Rebeca Díez, Carmen Sánchez, Carlos Garcia i Xavi Blasco.

I en el record de tots, Mila Rabal i Maria Pilar Palmer.

Radio Gandia han sigut les veus i les persones i amb este article de hui ret homenatge a aquells amb qui vaig tindre contacte, ja que en Radio Gandia hi ha escrites moltes de les pàgines de la meua biografia.

Amb dotze anys vaig participar en aquell programa que es deia «El Domingo a las 11» que presentava Carmelo Garcia Robledo. En principi era una matinal on anàvem xiquets, però l’any següent, donada la popularitat i a l’estil d’altres programes similars que es feien a Madrid, «El Domingo a las 11» es convertí en un concurs de cantants amateurs que proveníem de tot arreu on arribaven les ones radiofòniques de la nostra emissora. Cantàvem en directe, en aquella planta diàfana oberta al públic que hi havia dalt de la botiga d’Enrique Peralta. Ho fèiem acompanyats per l’orquestra Michigan que dirigia el mestre Miguel Villar. Es podia votar els cantants del programa. A l’oficina de l’empresa de publicitat de Sebastià Denia duia jo, personalment, totes les setmanes, el muntó de paperetes amb la votació a la meua candidatura que feien tots els estudiants del col·legi de les Escoles Pies. Tot i el disgust que esta activitat provocava ens els rectors i mestres, perquè alterava el normal desenvolupament de les classes, s’arribaren a fer, i jo vaig portar, el doble de paperetes que habitants hi havia en la comarca. Radio Gandia, finalment va, decidir fer una gran final en la Terrassa Alameda, plena de gom a gom, i que jo no vaig guanyar.

Hi ha una època, la qual coincideix amb la dels meus estudis, que visc a València i em desconnecte molt de la Radio Gandia. Fou el temps de l’arribada dels informatius a l’emissora, amb aquell programa, «La hora de la ciudad», que feien Josep Lluís Mas i Enrique Peris, i que segons escrivia J.J. Coll, els dos, amb un estil àgil i amè espentaven els oients, a les 13.30 hores, a connectar la radio.

Quan després de la carrera i de l’especialitat, torne a Gandia com a cirurgià de l’Hospital Francesc de Borja i pose en marxa una consulta dedicada a les malalties de la mama, Rosa Orquín, em feu una entrevista intimista i professional que recordaré sempre, amb la qual s’inicià l’afecte gran que, mútuament, ens hem donat sempre.

Però serà Antoni Capó la meua gran referencia de Radio Gandia. Durant anys vaig començar els dies amb la veu de Toni i amb la seua manera de comunicar les noticies. Quan ens coneguérem personalment sentirem simpatia. Recorde que em va entrevistar en diverses ocasions i que retransmetérem els dos, en directe, molts lliuraments dels premis de les falles, des de la plaça de l’Ajuntament, als peus del cadafal on presidents i reines pujaven a recollir els palets dels premis que aconseguien. Un dia, després de molts anys, Toni Capó deixà l’emissora per atendre la seua dona, qui estava malalta. Toni Capó, la columna vertebral de Radio Gandia, la que, segons deia l’altra nit, havia sigut la seua vida, la va deixar per un acte d’amor responsable.

Un dia, Paco Sanz, aleshores director de Radio Gandia, em va cridar perquè fera un programa d’opinió setmanal. Toni Capó li va suggerir el meu nom. Confiaven que el meu tarannà tranquil i assossegat contrarrestara, amb els meus articles, els efectes càustics que causaven les cròniques del meu amic, l’admirat escriptor Jose Miguel Borja. Així va nàixer “Des de la vorera”, aquell espai d’opinió que es va mantenir en antena, durant tretze temporades, del qual tinc un record inesborrable. En un d’ells, que escrivia quan el meu programa portava deu anys en les ones, deia: “Sempre els micròfons de la casa han estat oberts als meus esdeveniments personals i professionals i he conegut i tractat a traves del so i de la imatge a tots els grans periodistes de la casa, els quals sempre m’han fet considerar que, també, era la meua. No es poden imaginar com és la gent d’esta emissora: la serietat formal de Modesto Ferrer, la dolçor intel·ligent de Marina Vallés, l’energia contagiosa de Puri Naya, l’elegància de Begoña del Prado, lo grandot i amable que és Enrique Bodí, la versalitat de Miguel Ángel Rodriguez i del company Santi Roca, les capacitats del tècnic, José Joaquin Gorrita, que tot ho fa possible. Són la gent d’esta radio que vostés han estimat i que tots respectem. Les persones i les veus que fan el miracle diari de la ràdio». Després vaig conèixer allí, Dani Ardid, amb qui he compartit hores de retransmissions i m’ha fet les grans entrevistes i al qui considere el meu amic. Darrerament he conegut, també, Ana Llopis.

L’altra nit, Marina Valles deia en un moment de l’acte del Lliurament dels premis del GRG les paraules més significatives: «Amb la ràdio cantaves i ballaves, amb la ràdio ries i també t’emocionaves. I sobretot, la ràdio tenia el do de la màgia. Permetia volar lluny des d’una cuina humil o des d’una sala d’estar pretensiosa, permetia imaginar com seria aquella persona que et parlava des d’un aparell receptor, com seria aquell país llunyà que descrivia, com seria aquell objecte que detallava. La imaginació era tan potent que permetia trencar totes les barreres i igualar a totes les persones».

Era el miracle diari de la ràdio.