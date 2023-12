Preguntado por qué apenas han tenido, como entidad, un mayor protagonismo público o mediático en los últimos años, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la Safor, Camilo Peiró, responde que cuando ha habido algún problema, por ejemplo con los gobernantes, siempre han preferido las reuniones discretas antes que salir a los medios a exponer quejas. Eran años, además, de cierta placidez en el mercado inmobiliario.

¿Cómo definiría la situación actual del sector en la Safor?

-Habría que diferenciar entre el mercado de vivienda de primera residencia y el de segunda. Este último ha experimentado un alto crecimiento en los últimos años. La mejora de la economía, la llegada de nuevos residentes y el envejecimiento de una población que viene a jubilarse buscando la calidad de vida que tenemos ha impulsado el aumento de los precios y el número de operaciones en poblaciones con playa. Hay algunas, como Oliva o Daimús, donde las nuevas promociones que se están construyendo están teniendo un claro éxito de ventas y a su vez están revitalizando el mercado local de la vivienda.

¿Y el de primera residencia?

-Sólo está funcionando con promociones de adosados o las llamadas «villas», con espacios abiertos, tan demandados tras la pandemia. Y luego está el mercado de primera vivienda a precio asequible, que ha desaparecido totalmente por su inviabilidad económica, debido principalmente a la subida de precios de los materiales, la escasez de mano de obra, los excesivos requisitos de accesibilidad y eficiencia energética y la falta de incentivos fiscales para su construcción; todo esto nos hace imposible poner en el mercado vivienda a precios bajos.

¿Quién está comprando vivienda nueva actualmente?

-Si es de playa suelen ser madrileños, manchegos o del interior de València, aunque últimamente el cliente extranjero, sobretodo de Europa del Este, está teniendo un comportamiento muy activo en la compra de apartamentos en nuestras playas. En cuanto a las «villas»es un perfil más comarcal, buscan vivienda de reposición, por ejemplo, liquidan la hipoteca de su primera casa, la ponen en alquiler y con estas rentas compran otra más grande.

¿Es viable para los promotores privados construir VPO?

-En la Safor no es viable porque los costes de materiales, mano de obra y maquinaria han subido tanto que el precio de venta, aún dentro de módulos, es inasequible para el solicitante de VPO.

¿El Consell debería aumentar el precio del módulo para incentivar la construcción de VPO?

-Ahora mismo el módulo está en unos 2.200 euros /m2, esto significa que una vivienda de unos 80 m2 útiles saldría a 176.000 euros. Para la ciudad de València sería un precio por debajo de mercado y seguro que tendría mucha demanda. En cambio para Gandia es un precio alto al que muchos jóvenes no pueden acceder. No es un problema de módulos, sino de costes altos por la subida de precios, de exigencias normativas e impuestos.

Precisamente, criterios medioambientales que ha introducido Gandia como el de las cubiertas verdes, ¿repercuten en el precio de la vivienda?

-Sin duda alguna. El principal problema del acceso a la vivienda es el coste de construcción de las mismas y las cubiertas verdes no ayudan a abaratarla. Hay una tipología de cliente que sí busca un rasgo distintivo en el edificio donde vive y donde las cubiertas verdes tienen cabida, pero no hay que desviarse del problema actual, que es el de construir vivienda asequible para gente joven y se debería legislar en consonancia. Habría que volver a lo básico, que es cubrir la necesidad de vivienda, una vez tengamos eso y sólo entonces, podremos ir pensando en añadirle un valor extra, como las cubiertas verdes, fachadas ventiladas o elementos decorativos que mejoren su estética.

¿Es ágil el Ayuntamiento de Gandia para dar licencias?

-Como en la playa se ha dejado de construir el nivel de petición de licencias de obra de plurifamiliares ha bajado a mínimos y no tiene porqué haber ningún atasco. Sobre las licencias de primera utilización que se dan al finalizar la obra se han agilizado gracias a la declaración responsable.

¿Hay atascos en algún ayuntamiento de la Safor?

-En Oliva a finales del año pasado sí que hubo una fuerte crítica al departamento de Urbanismo, por los retrasos en la concesión de licencias de todo tipo.

¿Cree que Gandia debería flexibilizar la norma que obliga a comprarse un garaje y trastero por cada vivienda nueva?

-Sin duda es una de las normativas que pocos entienden y que nos ponen en desventaja con respecto a la segunda mano. Cada cliente es diferente. Hay clientes con coche y sin él. Y hay que buscan una plaza de garaje más grande. No se entiende que estemos obligados a asignar una plaza de garaje específica a cada vivienda, antes incluso de construirlas. Un ejemplo, una pareja joven que compra su primera vivienda, va justa de dinero y tiene que ampliar su hipoteca, porque se le obliga a desembolsar 12.000 o 15.000 euros, además de un 10% de IVA por una plaza de garaje que no quiere. Otro ejemplo, en un edificio con impedimentos técnicos para hacer garaje se le obliga al comprador a quedarse una plaza a tres calles de donde vive, cuando al lado hay un aparcamiento público.

¿Permitir la conversión de locales comerciales en vivienda sería una opción para aumentar la oferta?

-Sin duda. Ante una emergencia habitacional como en la que estamos hay que buscar fórmulas imaginativas cuya finalidad sea sacar al mercado vivienda habitable. Cualquier fórmula que permita ampliar la oferta y facilitar la construcción de vivienda es bienvenida.

¿Son suficientes los planes de rehabilitación, tipo ARRU?

-Los ARRU han sido muy importantes para canalizar ayudas europeas a la rehabilitación de edificios, pero no van a hacer que aumente la oferta, simplemente la que ya hay, actualizarla para acercarse a los estándares de calidad y habitabilidad mínimos exigidos.

En Gandia el alquiler está por las nubes y en cambio hay miles de casas vacías o en ruinas.

-La rehabilitación está en auge hasta el punto que no encuentran profesionales suficientes para abarcar todo el trabajo que tienen. La problemática del alquiler no viene por el precio, sino por la falta de oferta y por un aumento exponencial de la demanda que ha sido expulsada del mercado de compraventa que necesita vivir de alquiler, lo que provoca que se pidan unos precios que no se veían desde el año 2007. Existen varios proyectos «built to rent» paralizados en la comarca, a la espera de ver cómo se concreta la nueva ley de la vivienda. Otra medida que ayudaría sería la construcción de una sólida cartera de vivienda pública en alquiler.