Hi ha algunes activitats humanes que la ment associa amb un determinat lloc o espai, considerant-lo com a un lloc ideal pel seu desenvolupament. Així, per exemple, si volem parlar del Paleolític Superior, pensem en la cova del Parpalló; si parlem d’art contemporani, en l’IVAM de València; si és òpera, en el Liceu de Barcelona; i de premis literaris, per què no pensar en la ciutat de Gandia? No només és el bressol dels clàssics universals de la literatura catalana i valenciana, sinó que també ha sabut convertir els seus premis Ausiàs March de poesia, Joanot Martorell de narrativa i, més recentment, el Roís de Corella a la trajectòria literària, en alguna de les seues principals senyes d’identitat. Aquests premis, juntament amb la tasca que porta a terme la xarxa de biblioteques a Gandia, converteixen la ciutat en tot un esdeveniment literari cada tardor, reivindicant la seua capitalitat cultural.

En aquesta mateixa línia, el dimecres 13 de desembre a les 19 h tindrà lloc la presentació de l’obra guanyadora del XLV Premi Joanot Martorell de narrativa, ‘El silenci dels astronautes’, de la barcelonina Laia Fàbregas, a la Biblioteca Central de Gandia.

Cal destacar, de l’obra esmentada, que es tracta de la cinquena novel·la de l’autora. Amb un títol força suggerent, ens convida a voler descobrir una mica més sobre el que s’amaga darrere d’ell. No obstant això, per la meua part, no entraré en disquisicions sobre el contingut de l’obra, més enllà d’unes poques pinzellades encaminades, per descomptat, a recomanar fermament la seua lectura.

Però parlem una mica de l’autora, de la seua faceta com a escriptora. A través d’articles i entrevistes, podem fer-nos una idea de les inquietuds i activitats de l’autora respecte de la seua obra. Laia Fàbregas, quan comenta com organitza i planifica la seua escriptura, ens parla de lògica i de sentiments, més difícils de gestionar aquests últims. Ens explica com construeix les històries a partir d’una frase o d’una idea, sense una clara planificació prèvia. També ens parla del condicionament del temps i de les relacions socials, especialment les familiars. En definitiva, tot molt literari. No obstant això, no ens equivoquem, cal defensar que la millor manera de conéixer una obra, i en aquest cas la seua autora, és llegint-la.

Tot, per descomptat, esdevé relació, la importància de la qual ja la va definir magistralment Wittgenstein en el seu famós aforisme del Tractatus: «El món és la totalitat dels fets, no de les coses». Aquests fets, però, impliquen les relacions entre les coses. I nosaltres, els éssers humans, som inherentment éssers relacionals, socials, i posseïm una capacitat innata de relacionar i relatar totes les nostres inquietuds i anhels a través de les paraules. Som narradors i creatius per naturalesa, i és així com aquestes narracions poden convertir-se en literatura.

Ja al començament de la novel·la, Laia Fàbregas comparteix una cita de Peter Sloterdijk, una declaració manifesta d’intencions: «Però l’art, com la resta de la creació, comença amb la decisió de comprometre’s i exposar-se al risc de la visibilitat».

Finalment, com a lector, no voldria perdre l’oportunitat d’agrair a la recentment guardonada la decisió d’haver escrit aquesta emotiva i entranyable novel·la. Compartisc tot el seu reconeixement; no és cap casualitat. Certament, per a totes aquelles i aquells que gaudeixen amb la lectura, trobaran una oportunitat, no sempre còmoda, de gaudir i assaborir una d’aquelles històries que, després de llegir-les, es queden amb tu, et fan reflexionar i et fan sentir viu. Tot un aprenentatge a través d’uns personatges que amb la seua mirada personal, donen sentit a una història que els transcendeix i ens permet, amb empatia i sensibilitat, sentir-nos part d’ella.

Quant temps pot mantenir-se el temps aturat? ‘El silenci dels astronautes’.