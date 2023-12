Isabel Ferrer Castell es la tricampeona del Circuit de Curses Populars Caixa Popular Safor Valldigna. Ya triunfó en su primera participación en el año 2019 y lo ha vuelto a hacer en las ediciones de 2022 y 2023, en este caso a falta de tres carreras para que finalice el Circuit. Suma su tercer Circuit en seis ediciones y es la mujer con más títulos hasta la fecha.

La atleta, de 42 años de edad inscrita en la categoría de Veteranas A, ha sido la primera clasificada en las doce pruebas en las que ha participado.

No corrió en Xeresa, Ador y Bellreguard, pero sí, con triunfo incluido, en Simat, Barx, Almoines, Miramar, l'Alqueria de la Comtessa, Villalonga, Oliva, Daimús, Ròtova, Beniflà, Beniarjó y la última, el pasado domingo, en el Real de Gandia.

La corredora del Club Camallaes de l'Alqueria de la Comtessa es natural de Xàbia, pero confiesa que "me he criado en Oliva, donde viví hasta los 17 años". Por eso, "ganar en la Safor es especial porque me siento y siempre me he sentido de aquí".

Ferrer considera que para ganar en un Circuit de Curses "lo que más cuenta es la regularidad y la constancia. Tienes que estar bien en verano pero también en invierto y eso mismo es lo que intento yo".

La edad, según la atleta, "tampoco es demasiado importante. Lo que valen son las condiciones físicas. A lo largo de tantos meses siempre hay momentos mejores y peores, de sentir molestias musculares o estar a tope. Hay que saberlo conjugar todo porque no es fácil estar bien siempre".

Isabel también tiene palabras de elogio a lo que es el Circuit Safor Valldigna: "me encanta como está organizado, como se vuelca la gente y la organización de todos los municipios. Mi primera vez fue en 2019 y por eso, tras la pandemia, he repetido".

Selecciona las pruebas de l'Alqueria de la Comtessa y Oliva como las victorias más especiales: "son dos lugares que me siento como en casa. En l'Alqueria por ser del club local y en Oliva porque es donde he vivido".