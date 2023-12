Poco más de un año ha durado la aventura política de Juan Carlos Moragues en Gandia, tierra de cismas, en la que, desde la caída de José Vicente Sáenz de Juano, todos los relevos de candidatos populares han sido acompaños de crisis internas. Unas escandalosas, otras en sordina, como la que provocó en el PP la inesperada candidatura de Moragues, pero todas abocadas a la derrota, con excepción de las victorias de Torró, que señalaron nítidamente el camino equivocado.

Vista en perspectiva la intrincada trayectoria del PP local, hoy lo más relevante no es preguntarse qué va a pasar de inmediato en un partido sin líder, con toda la legislatura por delante y todo su futuro por detrás, sino por qué tampoco esta crisis servirá para nada.

Porque el reiterado fracaso de la derecha en sus intentos de alcanzar con cierta regularidad el poder local no hay que buscarlo en el talante de los candidatos, ni en las circunstancias de cada coyuntura electoral sino en la obstinación incomprensible, suicida, coral, intemporal, estructural, por repetir una y otra vez el mismo cúmulo de errores organizativos, el mismo rumor de fratrías enfrentadas, los mismos personalismos desmedidos que nunca han logrado ocultar las grietas tras la fachada. Y en la única ocasión en que el PP logró proyectar una imagen de férrea unidad fue aún peor, porque vacunó a una parte decisiva de electorado durante un periodo incierto, pero sin duda largo, contra los excesos de un partido que no sabía o no quería ponerles freno y cuya acción de gobierno vendría a hipotecar a la ciudad durante décadas.

Los socialistas, en cambio, siempre se han vendido mucho mejor. Administrados según las pautas del ramo del comercio, y bien conscientes de que los beneficios dependen de la reputación de la firma (una firma que nunca se llamaría ‘La Bicefalia’) jamás se han permitido un paso en falso, un candidato fallido, una maniobra imprudente, un lío de familia que diese que hablar a la clientela. Solo una crisis mundial les apartó transitoriamente del poder, y no es casual que los relevos al frente del PSOE hayan sido la antítesis de las guerras de sucesión del PP y que, comparados con ellas, parezcan galas deportivas o fiestas de graduación.

Como hemos visto hasta la saciedad, los cismas de los partidos se arrastran furtivamente más allá de la fecha electoral, como una enfermedad incurable, hasta que el tiempo dicta su sentencia. Al final, a falta de líderes inequívocos, de equilibrios internos reales y de proyectos consistentes a largo plazo, siempre acaba apareciendo un cadáver más que previsible, flotando sobre las aguas del partido, rodeado de una tranquilidad solo aparente. Esos crónicos impulsos autodestructivos no afectan hoy únicamente al PP, también comienzan a observarse en Compromís, y sobre esas dos formaciones en cuadro, con líderes en fuga o solo nominales, José Manuel Prieto y su partido casi parecen levitar.

Pero el PSOE no ha hecho otra cosa que ocupar, a derecha e izquierda, espacios políticos abandonados que le permiten seguir presentándose como el punto convergente de todas las ideologías, de todas las propuestas potenciales, de la tradición y el progreso, de la izquierda y la derecha y de una idea del orden con la que el resto de formaciones ni siquiera pueden fantasear.

Más allá de los reparos que pueda merecer esa deriva política, es simplemente un hecho que en la transversalidad estratégica puesta en marcha por el PSOE local desde la llegada de Prieto a la alcaldía y bendecida después por las urnas (y hasta por al Abad de la Seu, quien este verano celebró la «sana laicidad» del ejecutivo) han quedado ensartados sus socios de gobierno y la oposición, que siguen girando sobre sí mismos como pollos en el asador.

El primero que huyó de la quema fue el número tres de la lista del PP, Joaquín Mas, quien, como médico, sabía que el partido estaba muerto, mientras Moragues esperaba en la capilla ardiente una llamada desde Valencia o Madrid que le resucitase políticamente. Estaba en las quinielas para ocupar varios cargos, aquí y allá, y nunca había entrado en sus planes pasarse tres años y medio remando a contracorriente en Gandia, como un meritorio o un funcionario de partido. Pero el teléfono no sonó.

Aunque marcará a fuego la legislatura, la ‘espantá’ de Juan Carlos Moragues tiene un interés relativo, por la brevedad de su recorrido político en la ciudad y en la medida en que forma parte de una constante histórica. Lo más digno de mención, porque impresiona, es que el ya exconcejal deja atrás un vacío glacial, sorprendente en un partido de ámbito estatal que cuenta con diez concejales en el consistorio. De ese el clima y desolado paisaje surge la melancolía que hoy envuelve a los que aún no se han ido, porque en el PP de Gandia sueños ya no quedan.