Tavernes de la Valldigna no gana para disgustos. Pasan los días, las semanas, los meses, los años y muchos de sus proyectos se quedan estancados. El último asunto que le ha estallado al Gobierno local es el de la paralización de la obra de la mota que está previsto levantar junto al río Vaca para frenar posibles desbordes, uno de esos proyectos que el ayuntamiento tenía en su agenda como prioritario. La actuación empezó y lleva más de un año paralizado pero lo que iba a ser un trámite de unos pocos meses para solventar un imprevisto ahora se alarga irremediablemente y, en principio, sin fecha a corto plazo para su reinicio.

El motivo, en este caso, es un conflicto entre la administración y la empresa adjudicataria, Cadersa, que ha acabado en los juzgados. El primer paso dio el consistorio, que hace unos meses iniciaba un expediente administrativo para rescindir el contrato alegando un incumplimiento por parte de la firma. Como respuesta, la mercantil ha presentado un contencioso administrativo.

Independientemente del recorrido judicial que tenga el asunto, la disputa implica, principalmente, que la infraestructura seguirá parada sin fecha. El proceso de resolución contractual, de hecho, está paralizado debido al recurso presentado por la empresa y mientras no se resuelva esta cuestión no se puede abrir otro procedimiento para adjudicar los trabajos a otra empresa.

El asunto tiene su inicio en la paralización de las obras, en junio del 2022. Durante los trabajos, que se habían iniciado en febrero de ese mismo año, se halló en el margen del cauce del Vaca una muesca que no estaba contemplada en el proyecto inicial. Eso obligó a llevar a cabo un modificado y su consiguiente paralización. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) debía dar el visto bueno a la nueva propuesta, lo que alargaría su reinicio varios meses. En febrero de este mismo año el ayuntamiento firmaba un decreto instando a la empresa a reiniciar las labores. Unos días después, la empresa remitía un escrito a la administración local pidiendo la resolución del contrato, en primer lugar por no conocer los términos de un modificado que, según su versión, no existía ni estaba en proceso, y en segundo, al no aceptar los nuevos precios que se le proponían.

El ayuntamiento rechazó esta propuesta y, una vez más, le instó a volver a emprender la obra, algo que no ocurrió. Según ha podido saber Levante-EMV, a lo largo de los meses las dos partes han estado negociando con el concejal de Obras, Josep Llàcer, y la propia alcaldesa, Lara Romero, además de técnicos municipales, como interlocutores municipales. Pero finalmente ha sido imposible un acuerdo, por lo que el ayuntamiento iniciaba el expediente de resolución de contrato «por incumplimiento grave» y ha requerido a la empresa el pago de una indemnización, debido a que la obra está sujeta a una subvención de la Diputación de Valencia, que ya fue prorrogada y el estaría obligado a devolver.

La empresa, por su parte, reclama el cobro de los avales que ingresó al considerar que se ha incumplido el plazo de 8 meses máximo que estipula la ley de contratos durante los cuales si no se retoman por cuestiones no imputables a la contratista, esta puede reclamar resolver el contrato y reclamar ese dinero.