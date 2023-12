La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha señalado que desde el Gobierno local, tanto por su parte como por la del concejal de Obras, Josep Llàcer, así como de los técnicos municipales, se ha intentado reconducir la situación para que se reiniciaran las obras de la mota contra inundaciones del río Vaca a su paso por el Vergeret y que en todo momento ha habido predisposición de llegar a un punto de encuentro que no ha sido posible. «La empresa nos ha dado largas de todas las formas posibles». Cuenta que este fue uno de los primeros asuntos que trató de gestionar cuando accedió al puesto, en junio, «cuando traté de negociar si se podía avanzar a mínimos». «Se ha intentado ceder en todas las cuestiones que planteaban, hemos hech olo imposible pero no han aceptado nada», indicaba Romero.

Desde la mercantil, por su parte, critican que el ayuntamiento les instó a reiniciar las obras de la mota contra riadas del río Vaca a su paso por la urbanización Vergeret «sin disponer del modificado del proyecto que decían tener».

Cadersa es una empresa conocida en la comarca, que realiza decenas de proyectos de obra pública, como recuerda su responsable, que indica que «nunca dejamos inacabada una obra», aunque insiste en el caso de Tavernes no podían asumir las nuevas exigencias del consistorio porque «sin conocer en qué consistía el modificado no podíamos decidir si nos interesaba o no seguir con la obra».