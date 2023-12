El Centro Comercial La Vital, ubicado en Gandia, da inicio a su esperada campaña de Navidad, bajo el lema «Dulce Navital». El espíritu festivo invadirá cada rincón de este espacio, propiedad de Merlin Propertie, desde el pasado 15 de diciembre hasta el 5 de enero. Durante estos días el centro comercial se transformará en un mágico escenario lleno de dulces y experiencias inolvidables.

Entre las actividades preparadas, se encuentra la visita de unos personajes muy especiales. Los más pequeños podrán entregar personalmente su carta de deseos a Papá Noel y al Rey Mago Melchor, quienes recibirán a los visitantes en un trono especialmente decorado para la ocasión junto al Árbol de Navidad.

La diversión continuará con la apertura del espacio Dulce Navital diseñado para toda la familia. Aquí podrán sumergirse en un universo dulce, donde descubrirán las travesuras de un elfo muy particular, el del «Elf on the shelf», y se embarcarán en una misión llena de desafíos y sorpresas que pondrán a prueba sus habilidades y creatividad. Los retos diarios se compartirán a través de las redes sociales de La Vital, y entre todas las personas que adivinen las intenciones del elfo se sortearán regalos directos.

Acciones benéficas

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer más de cerca la labor de la Asociación Benéfica Alma de Acero de Gandia y contribuir en su espacio solidario. La Vital se preocupa por endulzar la Navidad a toda su comunidad y brindarles momentos inolvidables, por eso se suma a la causa y respaldará económicamente sus próximos proyectos con una donación.

Para obtener más información sobre las actividades y eventos de «Dulce Navital», el centro comercial invita a visitar su sitio web y a seguirles en las redes sociales. También se puede contactar a través del teléfono 962881070 o en la dirección de correo infoclientes@lavital.es.