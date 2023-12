Gabriel Garcia Frasquet presenta a les 19 hores del dimecres a Foment de Gandia el llibre ‘Lletres valencianes amb veu de dona (1855-1939)’ publicat per Edicions 96, que recupera la veu oblidada de les escriptores valencianes entre meitat del segle XIX i la guerra civil espanyola. La presentació comptarà amb la participació de l’autor, la professora M. del Carmen Agulló i Maria Josep Escrivà, d’Edicions 96.

A meitat del segle XIX, les lletres valencianes viuen la xicoteta revolució de la Renaixença, que posava en valor una llengua que havia estat relegada durant segles a l’àmbit domèstic. Es tornava a fer valdre el valencià de la mà d’alguns escriptors com Teodor Llorente o Constantí Llombart.

Però els noms que no ens han arribat d’una manera tan clara o han estat directament amagats són els de dones que també van escriure en aquella època. Són noms que han restat ocults per la tendència històrica a amagar la tasca de les dones en qualsevol camp del saber

Darrerament, moltes línies de treball les reivindiquen, i aquesta línia s’inclou el rigorós estudi que Gabriel Garcia Frasquet ha bastit els darrers anys i ara veu la llum en format de llibre. Una obra de caràcter divulgatiu que reivindica les dones escriptores en llengua pròpia i tracta de situar-les justament en el seu context.

Garcia Frasquet aprofita l’obra per a dibuixar el context del món literari valencià del moment, amb els seus èxits però també amb les seues misèries condicionades per les relacions personals dels implicats. S’ha de tenir en compte que eren anys on les dones difícilment podien assolir una educació si no tenien una ascendència burgesa i una posició econòmica que ho permetera.

Al llibre també s’ha fet un esforç per posar cara a les diferents autores amb el seu retrat, de manera que la seua imatge també quede en l’imaginari col·lectiu. A més, s’hi mostren moltes de les portades dels seus llibres que manifesten al mateix temps l’embranzida de les arts gràfiques valencianes entre els segles XIX i XX.

Gabriel Garcia Frasquet es doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València i catedràtic de Valencià d’ensenyament secundari. Fou director del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell i té un extens catàleg de llibres publicats sobre diferents matèries.