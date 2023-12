No és cosa gens baladí que desaparega la comunitat dels pares jesuïtes a Gandia. La Companyia de Jesús ha estat protagonista indiscutible de la història cristiana i molt particularment de la gandiana. A mitjans del segle XVI reberen la missió de regir la universitat fundada pel duc de Gandia. El 1767 patiren l’expulsió i pocs anys després tancava la pròpia universitat, mancada de professorat i d’espenta suficient. Però tornaren, amb potència renovellada, a la ciutat dels Borja (1876) per acabar comprant el palau ducal (1889) i refundant-se. Ben prompte es posaren a l’obra en la restauració material d’un casal que es trobava en un estat realment penós per la decadència del poder ducal al llarg del segle XIX. Ben aviat, igualment, es posaren a treballar en la restauració i l’expansió en el plànol espiritual i social.

No han estat pocs els recordatoris de la presència de l’orde a la ciutat amb motiu de la seua marxa, qui sap si, una altra vegada, temporal. Certament, els jesuïtes han estat muntats en el tobogan del poder i de la història, pel qual han pujat fins a les més altres esferes i han baixat pels camins de l’exili.

Al bell mig d’aquesta ruta, curulla d’èxits i tribulacions, voldríem remarcar dos aspectes concrets. El primer, precisament, el daltabaix que va patir l’orde al segle XVIII, molt particularment viscut per un dels seus components, el mai prou reivindicat pare Joan Andrés i Morell. En segon lloc recordarem l’etapa gloriosa i potent que van viure, a Gandia, en els inicis del segle XX.

No anem a destacar ara la figura del IV duc, sobradament glossada, si bé es fa indefugible associar-la a la seua memòria. Amb ell cristal·litzaven i es fusionaven els poders nobiliari, l’eclesiàstic i el territorial-local. I no això solament: encara, també, el simbòlic.

Bona mostra daixò és el fet que, arribats al 1643 (quan feia dues dècades que havia estat beatificat), el consell municipal nomenara Francesc de Borja com a patró de Gandia, tot desplaçant l’arcàngel Sant Miquel. Des d’aleshores són ingents les fundacions, col·legis, hospitals i tota mena d’entitats ciutadanes que porten el seu nom com a títol. Sense cap dubte, els jesuïtes han reeixit, de totes totes, en unir la identitat de Gandia amb el gran emblema cristià i nobiliari que és Francesc de Borja i la seua família.

Arribada la seua anunciada expulsió i estranyament, el 1767, la Universitat de Gandia no va poder resistir. Els interessos de la ciutat i de la Universitat de València, juntament amb la indolència dels canonges de la Col·legiata gandiana, titulars d’algunes càtedres, serien factors decisius que desfermaren el seu desprestigi definitiu i la seua supressió el 1772. La resistència del claustre, de l’Ajuntament de Gandia i de la duquessa no seria suficient per evitar el seu final.

Pocs anys abans, el 1763, el teòleg Joan Andrés i Morell, originari de Planes, havia estat promogut a la càtedra de Retòrica i Poesia de la Universitat de Gandia. Morell, malgrat les prevencions antijesuïtes de Gregori Mayans i Ciscar, va entaular una bona relació amb ell, qui va saber identificar el seu enorme talent.

Joan Andrés, però, no va voler renunciar a la seua professió i, aquell abril fatídic de 1767 va emprendre l’erràtic camí de l’exili cap a Ferrara. Andrés, com altres jesuïtes de la província d’Aragó, es va adaptar bé al context italià, fins al punt que va triomfar com a ensenyant, va ser elegit com a preceptor dels marquesos de Bianchi, a Màntua, i es va poder dedicar plenament als estudis científics i literaris. Va ingressar en algunes de les principals acadèmies i va esdevenir mitjancer entre el món cultural italià i la cort espanyola, tot cartejant-se, entre altres, amb el botànic Josep Antoni Cavanilles.

No cap dubte que la seua magna obra, ‘De l’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura’ (1782-1799) li va donar fama arreu d’Europa i va marcar una fita en la història de la literatura. Va ser una obra crítica que assumia els plantejaments de la il·lustració i ens parla de l’evolució del bon gust literari a través dels segles. Amb la invasió napoleònica d’Itàlia, Andrés encara va patir un segon exili que el va portar per Venècia, Roma, Parma i, finalment, Nàpols. Va faltar a Roma el 1817.

Si Gandia rememora Joan Andrés en un carrer cèntric, l’antic de l’Almodí, ben és cert que el record que la majoria de gandians tenen dels jesuïtes se centra, sobretot, en la seua reinstauració al Palau Ducal. Com ens remarca l’historiador jesuïta Fernández Revuelta (l’orde es troba farcida de bons historiadors, mireu si no, l’homenatjat Pare Batllori) la Companyia de Jesús va tornar a Gandia amb una idea central: la restauració, per a la qual cosa, amb tota la intenció, es va recuperar el bressol del que fou tercer general de l’orde i IV duc Borja de Gandia.

Consolidada la comunitat a les darreries del XIX, els inicis del segle XX trasllueixen una nova època a Gandia, després de dècades marcades per l’hegemonia dels liberals amics de Canalejas, com eren els coneguts Sinibaldo Gutiérrez i Josep Rausell. El 1900 mateix es fundaven la Caixa d’Estalvis de Gandia i ‘Revista de Gandía: periódico consagrado al Divino Corazón de Jesús: órgano de la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad’. Darrere d’aquestes manifestacions es perfilaven les vessants econòmica i propagandística del puixant catolicisme social del pare Antoni Vicent i del popular jesuïta i fumador de cigars, Carles Ferrís: un simpàtic i comunicatiu predicador que utilitzava el valencià, com també ho faria després el seu gran amic i prohom del catolicisme polític que va ser Joaquim Ballester. Amb ell va promoure una obra certament rellevant en el plànol sanitari i benèfic com va ser el sanatori de Fontilles per a pobres leprosos.

Amb el concurs de diversos propietaris, entre ells Vicent Sáenz de Juano, Lluís Vallier, Andreu i Pere Lapeyre o Jeroni Lloret, aquell 1900 es reunien 13.000 pessetes de capital inicial i naixia així una esperança per solucionar l’etern problema del crèdit usurari; i per a constituir, alhora, un estimable instrument de domini i control per part de catòlics i conservadors (els progressistes no havien participat en l’operació). El 1905, ja plenament consolidada, comptava amb 1.500 impositors.

El 1902 es formava la Unión Católica, formació política impulsada pels omnipresents Joaquim Ballester i Eduard Grustan, així com la Unión de Cooperativas, Mútuas y Sindicatos. Tot això va provocar els exabruptes de l’escriptor i activista Vicent Blasco Ibáñez davant d’una ciutat fraresca on les escoles laiques, el teatre, el cinema i el socialisme eren combatuts per igual com a llavor del mal i del pecat. La situació, gràficament expressada per Samuel Garrido, era que des que van arribar deu anys enrere, els jesuïtes havien aconseguit controlar bona part dels assumptes del cel... i de la terra.

El radi d’acció dels jesuïtes es podia mesurar ben bé a través de les nombroses publicacions que promovien: l’esmentada ‘Revista de Gandia’, però també ‘Fontilles’, ‘El Huertano Gandiense’, òrgan dels sindicats catòlics, o una altra que perdura fins als nostres dies, portantveu del Cor de Jesús del Real: ‘Venga a nos el tu Reino’.

Més recents són els records que els xiquets de la meua generació tenim del col·legi dels Jesuïtes i de la Congregació Mariana (en els locals de la qual jugàvem al pim pom i les maquinetes de boles; i on els adolescents sospesàvem la qualificació moral de les pel·lícules de cinema).

Encara no fa massa, el 1932, van patir una darrera expulsió mentre que el 1938 se celebraven a Gandia unes festes excèntriques en honor del ‘camarada’ Francesc de Borja. El 1972-1973 s’organitzava, en un agermanament important dels jesuïtes i el darrer ajuntament franquista, el quart centenari de la mort del sant. I, ja més recentment, els cinc-cents anys del seu naixement (2010).

Els jesuïtes, que no han mancat de la seua llegenda negra, odiats i envejats per governants i bisbes regalistes, han pogut reeixir i subsistir al llarg de segles fins a donar-nos el primer papa procedent de la Companyia, Jorge Mario Bergoglio. Ací, a Gandia, se’n van (es reagrupen); però ens deixen un terreny adobat de records, símbols i realitats jesuítiques. Sobretot el ‘seu’ palau i tot allò que l’envolta. No ens haurà d’estranyar que qualsevol dia tornen, una vegada més, en un nou revol de l’au Fènix.