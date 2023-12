Vicent Sendra és un extraordinari pianista valencià. Concretament de Pego i format al conservatori d’Oliva, ha desenvolupat després una trajectòria internacional que li ha portat a Budapest i París. Un dels objectius de Pro Música és recolzar i impulsar la carrera professional dels joves grans musics valencians així com col·laborar e impulsar també la trajectòria educativa dels musics de la Safor. En este sentit el lliurament de la Beca Concepcion Merí este darrer mes de novembre -que ha guanyat la saxofonista Sira Pellicer- i la presència de Vicent Sendra a Gandia adquireixen tot el seu sentit.

I a esta tasca silenciosa de recolzament musical de la joventut s’uneix este mes de desembre l’obligada cita anual amb la solidaritat. Música i solidaritat és el que vam poder trobar tots aquells que ens aproparem a la casa de cultura en una acte a benefici de AECC (associació espanyola contra el càncer). Sendra va desgranar un programa romàntic deliciós, executat amb molta solvència tècnica i una sensibilitat que tendeix a la intimitat. De les seus mans, Chopin i Liszt asomaven per entre les finestres de la Casa de Cultura. La Fantasia Bètica de Manuel de Falla (dedicada i estrenada per A. Rubinstein) va posar el contrapunt a eixa intimitat quasi nocturna inicial, amb la força rítmica de la música espanyola de influències flamenques. De bis, una preciosa dansa de F. Monpou va tancar esta nit solidaria.

Com és ja una tradició, Gandia es suma a les grans ciutats que feliciten l’any amb bona música. Per al proper 28 de desembre Pro Música ha preparat un Nadal Líric, a càrrec de la soprano Belén Roig, el tenor Jesús Álvarez i el pianista italià Giorgio Celenza, en un concert especial de Nadal patrocinat per l’Ajuntament de Gandia.