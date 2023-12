El diumenge 28 d’abril de 2019 aquest diari va publicar la notícia de la troballa d’un important document lliurat a la redacció de València per l’amic i company Carles Mulet, aleshores senador de la coalició Compromís. El document donava compte que en la duana de Marsella i en febrer de 1938, hi havien unes grans caixes que contenien ben embalades les pintures del retaule de la Col·legiata i d’altres esglésies de Gandia. Havien arribat per vaixell des del port de Gandia i dipositades a nom de Baldasare Londero.

Completant aquesta notícia, el mateix dia vaig signar un article que vaig titular ‘Mort d’un anarquista’ en el qual donava compte de la identitat del tal Londero i de la seua presència en Gandia. Unes setmanes després, el 8 de maig, aquest mateix diari es feia ressò de les meues investigacions sobre el context en què es va dur a terme l’espoli del retaule així com la notícia que la segona esposa –viuda- de Pablo Demetrio Londero Lamazares, fill de Baldasare, nascut a Gandia el 17 de març de 1935, vivia en A Coruña després que el matrimoni tornara de Veneçuela. Amb aquesta senyora vaig mantindre una conversa telefònica abans de desplaçar-me allà per veure si amb la proximitat obtenia més informació. Malgrat l’amabilitat amb què em va tractar, només em va procurar informació referida a temes familiars, a la vida en Caracas i al nul interès de Pablo Demetrio en tot el relacionat amb l’assassinat del seu pare.

Gairebé un any després em vaig assabentar que una cosina germana dels fills de Pablo Demetrio i la seua primera esposa residia en Gandia, on es va traslladar feia molts anys amb els seus pares, també represaliats i exiliats republicans en Veneçuela. Em vaig entrevistar amb ella prevenint-la que el meu interès només era seguir la pista de les pintures desaparegudes. De nou vull agrair haver sigut molt ben atès però no em va aportar cap novetat. Tanmateix, li vaig demanar que per favor es posara en contacte amb els seus cosins germans que tot i ser veneçolans d’origen, emigraren a Miami, on tenen negocis. No acabaren en aquest punt les meues indagacions i vaig intentar d’obrir una altra via d’investigació.

Aquesta vegada em vaig posar en contacte amb el fill del propietari i sastre d’una nombrada botiga de roba d’home, desapareguda fa uns anys, l’origen de la qual estava en el carrer de Sant Pasqual. Era la basa que em quedava per jugar. No tenia cap esperança de treure res en clar, però ho havia d’intentar ja que la germana del susdit sastre havia contret matrimoni amb l’anarquista italià Giovanni Bibbi, més conegut com Gió Bibbi, arribat a Gandia amb Baldasare Londero. Segons tots els historiadors italians que han estudiat l’anarquisme italià en Espanya assenyalen el tal Bibbi com l’inductor de l’assassinat de Londero, a qui acusava d’haver-se apoderat d’un important i valuós botí en or i joies.

Ves per on i per circumstàncies alienes al tema que ens ocupa, una amistat em va demanar que examinara una pintura de la seua propietat que va resultar de poc interès. De la conversa amistosa que va seguir va sorgir l’interès pels meus treballs sobre el patrimoni de Gandia publicats en diversos llibres i revistes d’investigació. Evidentment va sorgir el tema de la Col·legiata i de la desaparició del retaule. Aquesta família coneixia l’article sobre l’assassinat de Londero. Llavors va eixir a la palestra el vertader objecte pel qual havia sigut convocat. Quina va ser la meua sorpresa quan l’amfitriona em va comentar que el seu pare havia sigut mecànic de la Vital i xofer de Londero. No em podia creure el què sentia. Les casualitats no hi existeixen. Es va alçar de la butaca i em va portar un manoll de fulls manuscrits que son pare, de nom Valentín, li va dictar al seu nét quan aquest era un xiquet. En el manuscrit que inclou memòries familiars, Valentín relata el viatge que va fer a França amb Londero. Eixiren de Gandia a mitjans d’octubre i en Barcelona es van hostatjar en el Hotel Oriente que encara hi existeix en el cor de les Rambles. Allà esperaren els permisos necessaris per travessar la frontera. El 5 de novembre eixiren de Barcelona cap a França en el Ford de 8 cilindres que Londero va portar a Gandia l’any 1934 i es dirigiren a Istres, un poble proper a Marsella on Londero havia de comprovar que el Asunto –així denominava Valentín el carregament del vaixell- estava dipositat en la duana de Marsella. El Asunto s’havia transportat al port de Gandia des de la Vital en un camió conduït pel seu propietari Pepe, germà de Valentín i embarcat en un vaixell de nom, fins ara, desconegut.

«Llegamos a Istre, ya en casa de Don Martín Cardell nos recibió y yo le comuniqué que eran el Sr. Londero y sus acompañantes en la cual me dijo después de recibirnos: llévales de parte mía al hotel y que les den la cena y lo que necesiten y que mañana vengan a esta; pero tú vuelve a esta luego: Al volver me dijo que le explicara todo referente a lo del viaje y que yo me quedara en su casa».

En aquest paràgraf hi ha un punt de misteri o intriga per quant Valentín és separat del grup d’anarquistes, tal vegada per no implicar-lo en els seus afers. Al dia seguent, Londero li va comunicar a Valentín que es quedara en Istre ja que ell i els companys se’n anaven a París en tren des de Marsella. «Yo le expliqué al Sr. Martín todo lo que iba en el barco a su nombre que al cabo de unos días me dijo: ‘vaya mercancía’. He tenido que ir a hablar con Aduana y con el Sr. Gobernador referente a la dichosa mercancía. Se ha llegado a confiscar el barco, menos mal que me conocen ya de muchos años. Al cabo de unos días vino de París el sr. Londero y me dijo que se iban a España y que volvería y si quería alguna cosa de mi casa: (de esta visita ya no conocía a nadie) Unos días después tuve una visita de parte del Sr. Bellver y del Sr. Melo pidiéndome que hiciera lo posible para ver de qué forma podría recuperarse lo del barco, que les hacia mucha falta y que necesitaban mucho dinero; ya era la segunda vez y esta me pedían la cosa e manera más enérgica: Yo les contesté que yo era un trabajador de la Vital y dependía del Sr. Londero y si él me diera algún documento, tendría algún poder referente a poder retirar la mercancía; ya no volvieron; ¿cómo tenían que volver? Al día siguiente por mediación del consulado recibí un telegrama [:] ‘Londero muerto, iba Valentín con él? Contesten urgente’. Mis hermanos se trasladaron a Barcelona para ver si aparecía yo en alguna parte».

La informació que ens facilita Valentín és de suma importància perquè afegeix dades a la investigació que seguisc i això m’encoratja a continuar en la recerca de qualsevol tipus de dades que em puguen conduir a esclarir l’espoli del retaule de la Col·legiata de Gandia que formava part de la declaració de Monument Nacional en 1931 per part de la just estrenada República.