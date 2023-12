Com un discret invitat a la festa, encara arriben les nadales a fer present l’alegria pel naixement de Crist. Arriben de molts àmbits culturals i lingüístics, però algunes, encara que siga un ‘adeste fideles’ en anglés, encara expressen aquells desitjos de pau per a tots, tal com s’anuncià en el Betlem de fa més de dos mil anys. Les nadales, testimonis de la cultura popular, són una preciosa mostra de la relació entre la fe i la cultura, fetes tradició viva perquè continuen fent aparéixer bons sentiments i esperances certes.

El cicle de Nadal, en la tradició valenciana, ha produït des de ben antic diverses obres de caràcter paralitúrgic, com certes composicions teatrals, que d’alguna manera acompanyaren la litúrgia en sentit estricte. Estes populars representacions dramàtiques en les esglésies, encara que amb protestes, van arribar a ser tota una festa, massa sovint sense connexió amb la litúrgia, que era com voler mesclar l’elegància dels àngels de Pau de Sant Leocadi, a la Seu de València, amb el so barroer dels panderos i simbombes. D’altra banda, també aquelles dramatitzacions van fer possible la creació de la cerimònia del ‘Cant de la Sibil·la’, l’anunci del naixement de Crist unit a una exhortació sobre la fi dels temps.

La fixació i conservació de les nadales valencianes, ja animada per M. Sanchis Guarner en el seu ‘Cançoneret valencià de Nadal’, publicat en 1960 i 1973, ha permés, amb altres valuoses aportacions, posar a l’abast de tot el públic les nadales tradicionals, moltes de caràcter local, i fer possible un gran repertori nadalenc per als músics i les corals. Moltes de les nadales més conegudes procedixen dels segles XVIII i XIX, tal com mostren els costums hi reflectits, com els menjars, tan propis de les societats agràries.

Ben prompte, ja al segle XVI, algunes nadales van ser refetes segons els nous criteris estilístics del Renaixement, tal com apareix en la composició de Joan Timoneda que fa acabar cada estrofa amb el refrany «en bon punt i en hora bona», tan repetit en altres composicions dels segles posteriors. Encara, ben recentment, poetes com Maria Mulet, en el seu llibre ‘Nadal al cor’, publicat en 1973, han fet una lectura de les nadales tradicionals amb una evident voluntat d’estil i amb el propòsit d’acostar a un públic més ampli la literatura popular des d’un lirisme més actual.

El Nadal també ha sigut un recurs molt freqüent d’alguns poetes, amb l’evident intenció de fer-ne una lectura des de la seua percepció del moment històric en què vivien, des de les inquietuds personals i espirituals o dels problemes ètics d’una societat injusta. Així, el saguntí Jaume Bru i Vidal, en el seu llibre ‘Retrobament’, guanyador en 1959 del premi València, on va incloure el poema «Nit de Nadal al meu poble», que no tenia cap aire nostàlgic, sinó que expressava, en línia amb la seua trajectòria poètica, tota una reflexió sobre la condició humana des d’una perspectiva existencial: «Els records em fan veure que el temps és implacable», i «que, en la lluita amb els hòmens, ens venç. I cal saber-ho», amb la dura consciència del límit, de la impossibilitat d’escapolir-se del caràcter destructor del temps, amb la intenció d’assumir l’angoixa de l’home modern, incapaç d’orientar la pròpia vida.

El mateix any, en el context de la celebració del V Centenari de la mort d’Ausiàs March, s’hi encetava, a Gandia, la concessió del premi de poesia que portaria el nom del més gran poeta valencià. En la seua primera edició, el sabadellenc Pere Quart, pseudònim de Joan Oliver, va guanyar el premi amb el seu llibre ‘Vacances pagades’. La seua poesia, amarada de sàtira i agre humor, va eixamplar la tendència realista, ja amb l’etiqueta de social. El poeta, en el seu llibre, va fer una crítica de la societat tot servint-se d’alguns elements del Nadal, ja convertit en Christmas, perquè «plantes un arbre sense arrels/ i amb el pretext dels Reis / degollarem tants Innocents com calgui». En «Bones festes», dos poetes en diàleg, després de constatar que a la terra «definitivament els àngels callen», hi apareix també un desig de resurrecció, d’un Any Nou dels hòmens. Entre tanta lúcida desolació, encara hi ha una oportunitat de tornar a començar, com diu el darrer vers del poema: «Un matí de Nadal, quan era jove...»

La literatura, com en tantes ocasions, ha de deixar pas a la vida, com ara mateix quan l’alegria de la celebració del naixement de Jesús s’ha transformat en violència i guerra a la seua mateixa terra, i a Betlem el silenci opressiu de la por impedix escoltar l’anunci dels àngels que desitgen la pau a tot el món. Tan sols, al fons del cor i de l’esperit, l’anhel unànime de germanor continuarà sembrant la llavor d’un futur millor. Bon Nadal!