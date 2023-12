La comisión de la Escola Pia de Gandia volverá a formar parte de la Federació de Falles (FdF). Así lo ha decidido una juez de Gandia, que ha impuesto medidas cautelares para dejar sin efecto la sanción aprobada el pasado 3 de octubre. Ese día, la asamblea dio luz verde a la propuesta de la comisión disciplinaria, que proponía expulsar durante dos ejercicios a esta falla al considerar que había incurrido en una serie de irregularidades administrativas. La medida también afectaba a su presidente, Jesús Chaveli, y su secretario, Miguel Pérez.

Esa decisión suponía que la falla no podría participar en ningún acto que organice la Junta Local Fallera en esos dos ejercicios, lo que implica que, desde entonces, ha quedado fuera de los campeonatos de juegos, las paellas o el festival infantil, pero que, de no haberse revertido hubiera supuesto también no poder participar en el concurso de monumentos falleros, la cavalcada, la 'ofrena' u otros concursos como los de cortos, emisiones o informativo.

Ante esta situación, la falla tomó dos determinaciones. En primer lugar presentar una demanda judicial contra el proceso que acabó en expulsión, el cual sigue su curso, para retornar a la entidad de pleno derecho y, en segundo, reclamar al juzgado medidas cautelares, es decir, que le permita volver a formar parte del colectivo que gestiona las Fallas de la ciudad.

La jueza ha aceptado la medida de amparo y, en un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV decreta la "suspensión del acuerdo de la Asamblea General de fecha 3 de octubre de 2023".

Esta decisión la tomó tras escuhar la declaración del presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, quien acudió a la sede judicial hace unos días para ofrecer su versión. En dicha comparecencia, el dirigente pedía que no se tuviera en cuenta la petición de la falla Escola Pia al no disponer de suficiente tiempo para revisar toda la documentación y preparar su comparecencia. La jueza, sin embargo, ha tenido en cuenta finalmente los argumentos de la falla.

Cabe destacar que esta decisión no supone el retorno definitivo de la comisión, puesto que, al tratarse de una medida cautelar supone que la falla podrá seguir participando en las actividades que organiza la Federació de Falles mientras se resuelve el proceso judicial, que, a la postre, podría darle la razón o no.

La noche del martes se celebró una Junta de Gobierno de la FdF en el Museu Faller, donde el presidente, Telmo Gadea, informó a los presidentes y presidentas de las 22 comisiones de la decisión judicial y la obligación de que la Escola Pia se reincopore y participe con normalidad en los actos que quedan por delante del ejercicio fallero.

Aunque dos meses y medio, desde el 3 de octubre hasta ahora, parece poco tiempo, lo cierto es que en una fiesta tan intensa como las fallas, en la que hay actividades todo el año y casi cada semana, supone perderse muchos actos. Así, el asunto no se resolverá con el reingreso de la Escola Pia a la Federació de Falles, sino que habrá que estudiar de forma conjunta qué ocurre con aquellos actos en los que no ha podido participar, puesto que la medida cautelar pide que se retorne a la situación del pasado 3 de octubre, que fue cuando se aprobó la decisión.