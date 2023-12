El PSPV de Oliva presentará este jueves, durante el pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales de 2024 dos enmiendas. Un de ellas está dirigida a pedir un incremento del 10% en las ayudas que reciben colectivos y entidades del municipio, mientras que la otra pide un aumento de la plantilla de la Policía Local.

Los socialistas han señalado que recibieron el documento con la propuesta de presupuestos el pasado 19 de diciembre y que pese a la carga de comisiones extraordinarias celebradas estos días, del pleno ordinario, así como de los días correspondientes a las fiestas de Navidad, "hemos presentado dos enmiendas al presupuesto municipal antes de su aprobación".

Desde el grupo socialista hemos trabajado estas aportaciones equilibrando los ingresos y gastos del documento ya que este año el presupuesto asciende a más de 3,5 millones de euros respecto al anterior.

La enmienda de los socialistas propone un incremento del 10% a todas las asociaciones, además de otro adicional a las fiestas que son de interés turístico, ya que la Semana Santa de Oliva, está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y los Moros y Cristianos de Oliva tiene el reconocimiento autonómico, como ha recordado el concejal socialista Miquel Monzonís. continúa Monzonís.

Otra de las cuestiones por las que aboga la formación es por incrementar la plantilla policial de Oliva, atendiendo, según indican, a un informe del jefe del cuerpo, que lo justifica ante la elevada demanda de horas extras que están realizando los y las agentes. Por ese motivo, los socialistas plantean la creación de una nueva plaza de agente de policía "con el objetivo de evitar objeciones de legalidad, así como para facilitar la labor de los cuerpos de seguridad locales y prestar a la ciudadanía un mejor servicio", señalan a través de un comunicado.

La formación señala, además, que estas modificaciones son posibles debido a la eliminación de dos plazas de asesor aún por cubrir del Gobierno local.

"Desde el Partido socialista hemos planteado estas enmiendas para tratar de contribuir a crear unos presupuestas para todos los ciudadanos, nos hubiera gustado poder tratarlas y debatirlas en la correspondiente comisión, pero los tiempos del gobierno no lo permitieron” afirma Monzonís.

“Como no puede ser de otra forma, para que estas propuestas puedan ser aplicables, también se ha trabajado la dotación económica dentro del presupuesto y después del análisis hemos observado algunas partidas de suministro eléctrico con una mayor dotación de la necesaria puesto que hace referencia a edificios que ya cuentan en sistema de placas solares; o la consignación de personal sin ocupar como es el caso de los asesores de gobierno, no tiene sentido mantener una reserva de dinero para unas plazas que no se han cubierto”, concluye el concejal.