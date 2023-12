En un anuncio de animación que promociona una marca de turrón aparece una pareja de ancianos haciendo lo que hacen los ancianos: rumiar recuerdos. «¿Crees que lo hemos hecho bien?», le pregunta él a ella mientras suena de fondo una música de piano y se suceden imágenes del pasado: otras navidades felices, los hijos que llegaron, los nietos que vinieron después y toda la pesca. Hasta el difunto perro, cuya foto enmarcada acompaña en la pared de las reliquias a otras instantáneas familiares, aparece muy vivo en ese largo flashback entre agradable y deprimente. Esos dos viejos están haciendo balance de sus vidas y el resultado es, por supuesto, el esperado. «Lo hemos hecho bien», le dice al final la anciana al anciano, pues no hay otro tiempo menos adecuado que la Navidad para recordar, como decía Jünger, «el espíritu de juego de azar que rige las cosas».

Pero si es normal que los fabricantes de turrón hagan anuncios sentimentales y con final feliz para aumentar su cuenta de resultados es curioso que hasta los spots navideños se hayan abonado a la costumbre de «hacer balance», práctica que, hasta ahora, creíamos limitada a quienes, desde el rey al último alcalde, creen que el espíritu que debe regir las cosas es el suyo.

El balance se sirve en esos casos en forma de «mensajes de Navidad» y, con el cuento de «la tradición», su consumo se ha impuesto, desde los tiempos de Franco, como un trágala, como una obligación política y solidaria a quienes «vamos en el mismo barco». La socorrida imagen de la nave y el temporal, de la navegación segura en pos los días de bonanza que pilotada con mano firme por un clarividente capitán ante todo requiere de la «unidad» de la tripulación, ha cambiado poco. La murga sobre los retos del futuro, la convivencia, los valores, el rumbo y la esperanza, sigue siendo el eje de los mensajes navideños, como los llamamientos, lanzados desde el puente de mando, a «remar juntos» en una «coyuntura» siempre amenazada por borrascas (desde el Génesis la coyuntura nunca ha sido buena) pero siempre superable en virtud de la singular fortaleza de carácter de la tropa: el valeroso pueblo español. Y en ese plan.

Afortunadamente esas monsergas destinadas, desde que se inventaron, a reforzar posiciones de poder y a recordar que donde hay patrón no manda marinero, han ido perdiendo interés a medida que se multiplicaban como hongos. Desde que al paternalista rollito del monarca le suceden, por imitación y con la misma osadía y atrezo, los que sueltan los presidentes autonómicos, y a los de los de los presidentes autonómicos los de las diputaciones provinciales, y a los de las diputaciones provinciales los de los alcaldes, y a los de los alcaldes los de los dirigentes de los partidos políticos, que juntos suman más de ocho mil discursos navideños potenciales, ese género teatral, tan próximo a la farsa, parece haber iniciado su declive. Lo que no es tan raro, porque ¿qué tendrá que decir sobre la convivencia, los valores, la democracia, o lo que sea, el representante de una dinastía que, llegado a la Jefatura del Estado por vía hereditaria, prescribe para «los españoles» normas de conducta que su familia se salta a la torera? ¿Qué tendrá que decir en Navidad que no haya dicho antes mil veces (en un año triplemente electoral) una clase política que se presta al mismo juego con tal de aparecer hasta en la sopa? ¿Y que tendrán que decir los medios de comunicación del reino, empeñados en hacer balance del balance como si en ello nos fuese la vida?

Devaluada por el exceso de oferta, la falta de sustancia y un descaro inagotable la literatura del «balance» solo tiene futuro en los anuncios de turrón, y aunque eso no la haga más seductora por lo menos va encontrado su lugar natural: el de la propaganda comercial. Algo es algo.