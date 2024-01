El Nadal a Gandia és música. El concert especial de Nadal del darrer dijous ens va portar algunes de les pàgines més conegudes de la lírica a la Casa de Cultura amb les magnífiques veus de la soprano Belén Roig i el tenor Jesús Álvarez; Puccini, Verdi, Lehar aparexien i desapareixien de l’escena com en un veritable teatre líric.

En la segona part s’estrenava ‘Les millors nadales tradicionals’ en arranjament de Fernando Pascual, peça de llenguatge modern on les veus i el piano interactuaven creant un discurs nou de profunds arrels populars. El concert anava in crescendo, les veus guanyaven intensitat fins al meravellós ‘Vals de la princesa’, de E. Kalman que, interpretat a duo i amb complicitats amb el públic, posava punt i final a una nit càlida i entranyable.

El pianista italià G. Celenza, actuant també com a solista, va fer gala d’una gran versatilitat i exquisida musicalitat amb una sonoritat dolça. El públic, en peu, va acabar ovacionant els artistes i vam escoltar com a bis el ‘Ave Maria’ de Schubert, en una versió a duo delicada i intima.

Cal fer un balanç positiu d’aquest any 2023 en que Pro Música ha rebut el premi a la seua trajectòria cultural per part de Foment AIC. Gràcies al recolzament del públic e institucions Pro Música ja prepara actuacions musicals per al Any Nou. Sense anar més lluny el proper 19 de gener tindrem a Gandia la Camerata Virtuosi amb un programa especial de les huit estacions. ‘Les quatre estacions’ de Vivaldi i les quatre de Piazzola-Desyatnikov. Feliç Any amb la millor música.