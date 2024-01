Soy David Ronda y te escribo desde Gandia. Este año me he portado bastante bien, he pagado mis altísimos impuestos, no he protestado por los continuos cierres de la piscina del Grau y otras instalaciones deportivas y tampoco me he quejado del caos de circulación o de la falta de sitios para aparcar que hay en la ciudad.

Tampoco me habrás visto lamentarme por la nefasta programación del teatro Serrano, ni por las escasas ayudas a los jóvenes, ni por el abandono que sufre la playa en el invierno, ni siquiera por el aumento de la delincuencia o de las ocupaciones ilegales de viviendas en barrios como el Raval, por poner un ejemplo. Así que, como he sido bueno, quiero pedirte algunas cosas, no para mí, sino para la ciudad. Me gustaría que me trajeras una piscina olímpica, sí, de esas grandes, como la que anunció en su día Lidia Morant y, ya que hablamos de deportes, pues también te pido el pabellón ‘Gandia Arena’, ese que dijisteis que haréis en el Grau, porque ya han pasado 6 meses y sigo sin saber nada de estas dos promesas, también que se amplíe el polideportivo municipal y que se construyan las pistas prometidas en el Raval y en el Grau. También quiero pedirte que se construyan esas 1.000 plazas de aparcamiento en la playa, que se remodelen los ‘tinglaos’ del puerto, que se haga de una vez algo por el Club Náutico y que se pueda pasear por la Anella Verda sin encontrar escombros, abandono y suciedad. Ya puestos a pedir, me gustaría también que lleguen las prometidas ayudas a los agricultores, que acabes con el problema de jabalíes, palomas y ratas y que realmente se lleve a cabo una política animalista en nuestra ciudad. Por otro lado, y ya que te pido cosas por Gandia, me gustaría que, tal y como prometiste qué harías, ejecutes las reformas en las casas dels Mestres en la calle Benicanena, en las dels Ferroviaris en Corea y en otras muchas en la zona del Raval. Puestos a mejorar, te pido que sigas con la famosa «humanització» de las calles sin esperar a que faltan pocos meses para elecciones. También, de paso, acaba de una vez con el problema que vosotros habéis creado en el entorno de la Iglesia de Sant Nicolau. En materia de Patrimonio te pido que de verdad se recupere l’Alqueria del Gall y que se puedan visitar de forma regular la Cova del Parpalló y el Castell de Bairen. ¡Ah!, y por favor, que no se te olvide el desdoblamiento de la línea de tren entre Gandia y Cullera. Sí la que nos une con Valencia y que cada vez acumula más retrasos. Acuérdate de la apertura de un retén de policía en la zona de Grupo Porta. Espero que mis deseos se cumplan y, por favor, no me digas que te pido demasiado, al fin y al cabo, todo esto y mucho más que no nombro por falta de espacio, lo reflejaste en el programa electoral, así que seguro que puedes hacerlo. Gracias de antemano, espero no tener que repetir los mismos deseos en mi carta del año que viene.