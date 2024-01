Los presidentes de las mancomunidades de la Safor, la Ribera Alta y la Ribera Baixa han elevado una queja pública al Consell de la Generalitat Valenciana por el enorme recorte en las subvenciones otorgadas a estos organismos para su funcionamiento. En concreto, y según señalan los presidentes de las tres entidades citadas, del millón de euros que tenía previsto el anterior Consell, dirigido por el PSPV, Compromís y Podem, se ha pasado ahora, con el PP y Vox, a la mitad, o sea, medio millón de euros.

Estas tres mancomunidades, que prestan servicios sociales muy importantes a miles de personas, son de «de ámbito comarcal», es decir que todos los municipios que forman las respectivas comarcas están integrados en la institución. En el caso de la Safor-Valldigna, los 31.

«Lamentamos y denunciamos denuncian la drástica disminución de las subvenciones otorgadas por la Generalitat a estas entidades locales supramunicipales en los presupuestos autonómicos de 2024», han señalado, a través de un comunicado, Salvador Femenia, Paqui Momparler y Manuela Egea, respectivamente presidentes de la Safor, la Ribera Alta y la Ribera Baixa.

En un comunicado conjunto firmado por los tres se señala que «la publicación de los Presupuestos de la Generalitat para 2024 ha sido la última muestra de desprecio por parte del Consell hacia estas entidades en lo que se refiere a su financiación».

La Generalitat Valenciana destinó en los años 2022 y 2023 una partida de un millón de euros cada año como ayuda al funcionamiento de las mancomunidades existentes en la Comunitat Valenciana, una cantidad que se distribuía entre las casi 60 mancomunidades existentes según el número de habitantes y el presupuesto de cada entidad.

«La sorpresa», señalan los presidentes de la Safor, la Ribera Alta y la Ribera Baixa, han sido los Presupuestos 2024 de la Generalitat ya que, si bien esta línea de subvención sí aparece, se ha visto reducida en un 50%, presupuestando para estas ayudas a las mancomunidades sólo 500.000 euros, frente al millón de euros anual de los anteriores ejercicios». Este «desprecio», añaden los presidentes, se acentúa cuando se comparan las subvenciones específicas para las mancomunidades de ámbito comarcal, que hasta ahora tenían asignada una línea de un millón de euros para cada año y cuya reducción ha sido aún más drástica, del 90%, quedando sólo en 100.000 euros para ese año.

Las mancomunidades no sólo denuncian esta disminución presupuestaria sino también que subvención destinada en 2023 para las mancomunidades de ámbito comarcal, que son nueve en la Comunitat Valenciana, no ha sido convocada, por lo que no se han podido acoger a una ayuda económica con la que ya contaban para poder afrontar los gastos de funcionamiento de los servicios públicos que prestan.

Desde las mancomunidades se ve en este hecho «un gran desprecio y una gran desconsideración hacia unas entidades que prestan servicios esenciales a los municipios mancomunados», y consideran que estas acciones parte de la Generalitat «ponen en peligro la calidad y continuidad de los servicios mancomunados». Los presidentes señalan que ya solicitaron mantener una reunión antes de acabar 2023 con el director general de Administración Local, Antonio Redorat, quien a día de hoy ni siquiera ha respondido.

«Todos estos hechos demuestran», indican los presidentes de las mancomunidades que suscriben el comunicado, «un desprecio inaceptable por el trabajo que desde estas entidades locales se realiza para la mejora de los servicios que reciben los ciudadanos, y una gran falta de compromiso para poder prestar servicios de calidad a los ciudadanos».

En este sentido, anuncian que adoptarán una «actitud reivindicativa y de denuncia ante el Gobierno de la Generalitat en los foros representativos, como son las comisiones de mancomunidades de las federaciones de municipios tanto valenciana como española».