El joven olivense Carles Llopis Rodríguez, estudiante de sociología, ha ganado la XX edición del premio de escritura de creación de la Universitat de València, también en la modalidad de poesía en valenciano.

Lo ha hecho en esta ocasión con el poemario titulado ‘Els dies imparells’, que recoge 10 poemas que incluyen las temáticas que más le han interesado en los últimos años sobre la actualidad.

Aparecen espacios muy próximos como la montaña de Santa Anna o el Camí del Cementeri. Pero también sentimientos propios en diversas épocas del año, experiencias vividas o imaginadas e incluso los «fanals de sereno», entre otras curiosidades. El trabajo ha sido publicado por Edicions 96 y se puede leer de forma gratuita en el blog personal del autor.

En 2019 ganó el mismo premio con ‘Simetria imperfecta’. En este trabajo, según su autor, «hablo de la libertad en términos abstractos, de mi pueblo, Oliva, donde he nacido y crecido, del amor y desamor, de temas de los que no podemos huir».

«Soy una persona vergonzosa y no me gusta en general compartir lo que escribo, pero mucha gente de mi entorno me animó a que presentara mi poemario. Por tanto, animo también al resto de escritores que quieran compartir su obra para hacer el arte más sencillo y accesible a todo el mundo», explica el estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València.