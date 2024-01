L’intercanvi de regals és un dels costums, entre els més antics, ben presents en la nostra societat actual. Fa milers d’anys, com podem llegir en el bíblic primer llibre dels Reis, esta pràctica era totalment normal entre els poderosos del món, com és el cas del rei Salomó quan va rebre la visita de la reina de Saba, que el va obsequiar «amb quatre tones d’or, espècies aromàtiques en gran quantitat i pedres precioses». Després d’unes converses d’alt nivell, possiblement sobre l’interés dels comerciants de Saba de poder passar per territori jueu les caravanes que exportaven productes de luxe a Síria i Egipte, el rei Salomó «va regalar a la reina de Saba tot el que ella va tindre ganes de demanar-li, a més dels obsequis que ell mateix, amb magnificència reial, li va fer». Les cròniques ens han deixat abundants informacions sobre la pràctica dels regals, com un instrument habitual de la diplomàcia entre els governants dels pobles.

Els regals nadalencs també tenen la seua història, que alguns relacionen amb la religió romana al voltant de les festes dedicades al déu Saturn, les Saturnals, en vespres del solstici d’hivern, quan els mutus regals volien expressar el desig de tindre bona sort i fortuna durant l’any nou. La cristianització de la festa del solstici va fer possible la continuïtat del costum dels regals, ara ja en relació amb el naixement de Jesús i al fet de l’ofrena dels Reis Mags, segons el relat evangèlic de Mateu.

Els Reis Mags o d’Orient, segons diverses maneres d’anomenar-los, van oferir a l’infant Jesús tres arquetes amb or, encens i mirra. L’or, associat al sol i al foc, s’ha relacionat des de ben antic amb la divinitat per la potència, fecunditat i lluminositat; l’encens és el flairós fum de selectes resines enceses que ascendix cap al cel com una pregària, mentre la mirra és una resina aromàtica procedent de l’arbre del terebint, amb diversos usos, com la mescla amb àloe utilitzada per a embalsamar els morts. La interpretació del simbolisme d’estos dons és diversa, però tots els autors hi subratllen el caràcter diví de l’infant i la seua missió salvadora.

L’estel que va guiar els Mags, també s’ha convertit, en algunes interpretacions populars, en un signe que mostra que si el dia està molt seré i s’hi veu una gran estelada és senyal d’any eixut, favorable per a les collites i la creixença dels animals. La contaminació lumínica que patim durant estos dies nadalencs ens estalvia de fer qualsevol vaticini sobre si l’any nou serà venturós o advers.

Tot ha anat complicant-se amb altres personatges, com el sant Nicolau, bisbe de Mira, a l’actual Turquia, del segle tercer, generós amb els pobres, als quals els deixava discretament, al costat de la llar, una bosseta amb monedes. Ara, germanitzat en un sant Klaus, fa l’ofici de publicista comercial, un treball compartit amb el Pare Noel, el francés Noël o el nostre Nadal, aquella llegenda nòrdica, refeta als Estats Units i difosa com una veritat inqüestionable a tot el món.

En altres temps, la nostra tradició valenciana, tan unida al treball de la terra, preparava un cabàs amb palla i garrofes, amb aquella ingenuïtat que recitava amb insistència aguda allò de: «Senyor rei, ja estic ací: / la palla i les garrofes per al seu rossí / i els joguets i les casques per a mi», mentre la imaginació suplia la senzillesa dels regals. Desapareguda la cultura agrària, ara la inculturació té unes altres expressions de la festa, de tal manera que les felicitacions nadalenques electròniques porten a tots els mateixos sentiments d’altres temps o alguns de nous, segons les circumstàncies viscudes, que sempre són concretes i no de fàcil comunicació.

La festa cristiana de l’Epifania, que en grec vol dir manifestació, amb el recurs narratiu d’aquells mags vinguts de terres de l’est guiats per una estrela, vol expressar com tots els hòmens i dones del món són convocats a escoltar la notícia del naixement de Jesús, com un esdeveniment que transformarà les seues vides i que els donarà pau i esperança. És per això mateix, que la gratuïtat del regal és la seua millor essència perquè no és un intercanvi obligat, sinó que expressa el fet de compartir, de tal manera que a vegades l’obsequi pot ser de valor econòmic insignificant, però amb una extraordinària intensitat emotiva: una foto, una cançó plena de records o un llibre d’altre temps. Més encara, el millor dels regals serà sempre el somriure dels xiquets i xiquetes, les seues cares de feliç sorpresa mentre obrin portes a la seua fantasia, a les seues il·lusions. Ara, ja entrats plenament en l’hivern, l’escalfor de l’esperit pot compensar les escomeses del fred, no sols el físic associat a temperatures i ventades, sinó també el provocat per les adversitats socials i històriques.