Curiosamente los presupuestos municipales de Gandia se han presentado antes de que terminen las fiestas, a contrapelo de la cultura de la prórroga (o de la procrastinación, como se dice ahora) tan propia del mes de enero y, sea por cálculo o por azar, el caso es que el gobierno local no podía haber escogido mejores fechas para anunciarlos. Enero es el mes de las renuncias y los aplazamientos, y también aparece con retraso pues, en realidad, comienza después de Reyes, coincidiendo con el momento en que admitimos que tampoco esta vez iremos al gimnasio.

En el mes de los buenos propósitos malogrados, soñados en diciembre y suspendidos casi de inmediato, va el alcalde y presenta los presupuestos para demostrar que su partido va al gimnasio y goza de un músculo político potente. Mientras la oposición hace de tripas corazón en espera de mejores tiempos remoloneando por el gimnasio con el cigarrito en la oreja, y el partido minoritario del ejecutivo se entrega al deporte de la purga interna confundiendo la gimnasia con la magnesia, el de Prieto sigue haciendo fullbody sin interrupción. Ni siquiera ha necesitado variar la tabla de ejercicios preelectoral: continúa repitiendo los de siempre, y le va como al Girona le va en la Liga. Tanto tiempo se pasan los socialistas en el gimnasio que las malas lenguas dicen que a veces llegan tarde a misa.

En fin, que esta semana el PSOE de Prieto capitalizaba en exclusiva los nuevos presupuestos, que ascienden a 101 millones y que este periódico calificaba como «los más sociales y avanzados». En cualquier caso, no hay duda de que son legales, como subrayaba el concejal de Hacienda –padre de la criatura– en alusión directa a los perpetrados por el único gobierno del PP, que vistos en perspectiva se han convertido en un baldón histórico.

Además de la proyectada rebaja del IBI en un 5%, (porcentaje que si no alcanza para invertir en Bolsa por lo menos dará para unas cañas), los nuevos presupuestos hacen del cuidado de las personas mayores que viven solas y de la atención psicológica a los jóvenes objetivos prioritarios. Estas dos últimas medidas responden a problemas de vulnerabilidad muy graves que, como señalaba el alcalde, habían quedado invisibilizados. Asumirlos políticamente constituye un reto y un riesgo, ya que esas nuevas líneas de actuación se adentran en áreas hasta ahora inexploradas y solo se sostendrán en proyectos realistas, mucha pedagogía y sobre todo en partidas económicas que las hagan viables. Por ahora se desconoce su coste, pero, ya que forman parte de iniciativas progresistas que dan sentido al estado del bienestar, no tienen vuelta atrás, salvo que fracasen clamorosamente con el desgaste imaginable. Sobre estas cuestiones el gobierno ha levantado expectativas que no puede defraudar.

Otra gran novedad presupuestaria es que se dobla la inversión en políticas medioambientales de acuerdo con los desafíos que plantea un cambio climático cuyos efectos en las ciudades son obvios y solo niegan los partidos retardatarios, directamente reaccionarios y el primo de Rajoy.

Se llevaba, pues, el PSOE de José Manuel Prieto todo el rédito político de unas cuentas municipales que presentaba en gran angular y en clave general de ciudad, algo que hoy sigue sin estar al alcance de ningún otro partido, dentro o fuera del gobierno. El hecho de que en el consistorio solo exista una formación política que disponga de un discurso y un proyecto de ciudad también representa una novedad, y como está lejos de ser lo mejor para el normal desarrollo del juego democrático habría que preguntarse si los presupuestos no deberían haber incluido una partida destinada a crear unas «Escoletes de liderazgo» en las que partidos que procrastinan o se suicidan mejorasen su nivel competitivo y tono muscular, bien de buen grado o a fuerza de palos.

Por lo demás, los presupuestos municipales se presentan con bajo porcentaje de grasa, bien cuadrados, y todo indica que su aprobación eclesiástica y plenaria se llevará a cabo sin problemas.