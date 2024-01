La Diputació de València ha autorizado la ampliación del plazo de ejecución de cubiertas naturales en los principales parques de Villalonga, en la comarca de la Safor. Con este decreto del área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, “damos respuesta a la petición del ayuntamiento de disponer del tiempo necesario para llevar a cabo la obra y no tener que renunciar a la subvención de 27.400 euros que concede la Diputación”, explica la responsable provincial.

Según informa la diputación en un comunicado, el Ayuntamiento de Villalonga, que había solicitado destinar al sombraje de los parques de la Safor y la calle Estació el dinero presupuestado para terminar el albergue, dispondrá ahora de más de un año para concretar las actuaciones en las zonas infantiles, que el alcalde, Juanjo Sanchis, prevé tener acabadas antes de verano. La obra consistirá en instalar sendas estructuras que se cubrirán con enredaderas para favorecer la sombra natural.

La vicepresidenta Enguix destaca que, con este tipo de actuaciones atendiendo las solicitudes de los consistorios, “vamos a dar todas las facilidades posibles, dentro del marco legal, para que los municipios puedan ejecutar los proyectos que subvenciona la Diputación”. “Lo dijimos desde el primer minuto de esta nueva legislatura, que tenemos el reto de ayudar a los alcaldes y alcaldesas a que conviertan en realidad sus proyectos y no tengan que renunciar a ninguna ayuda, y ya estamos trabajando para cumplirlo”, ha añadido Enguix.

Pla Obert d’Inversions

La subvención de 27.400 euros que servirá para dotar de sombra los principales espacios de juego infantil de Villalonga parte de la dotación aprobada en el Plan de Inversiones 2020-21 para la finalización del albergue del municipio. “Se trataba de un proyecto heredado que nos dimos cuenta que no podíamos completar con este dinero, así que pedimos a la Diputación cambiar el objeto de la obra y destinar la partida a los parques, para no perderla”, explica el alcalde, que se muestra agradecido por “las facilidades que nos están poniendo desde la Diputación para ejecutar actuaciones pendientes y no perder el dinero”.

Natàlia Enguix apunta que esta es “la filosofía del nuevo Pla Obert d’Inversions, que hemos convertido en un programa cuatrienal con tres convocatorias abiertas cada año para que los ayuntamientos presenten sus proyectos sin agobios, y evitar así los problemas que a menudo suponen los plazos de ejecución y que pueden conllevar la renuncia a las subvenciones”. En este caso concreto, “Villalonga podrá destinar a la mejora de espacios infantiles una ayuda que fue aprobada en junio de 2020 y que aún no se había ejecutado”.

La propia Natàlia Enguix envió el pasado viernes, víspera de los Reyes Magos, un whatsapp personalizado a cada alcalde y alcaldesa con la cantidad de la que dispondrán en el Pla Obert d’Inversions para los próximos cuatro años. En el caso de Villalonga, Juanjo Sanchis recibió la comunicación, tal y como avanzó Enguix en la presentación del mayor programa inversor en la historia de la Diputación, con la cantidad concreta, 1.439.590 euros, con la que podrá planificar los proyectos que necesita su municipio.