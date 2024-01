La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, i Isabel Cogollos, gerent de LaCasaCalba, han presentat hui la XIII edició del Festival Hostes, que es durà a terme en el Teatre del Raval de Gandia entre el pròxim 13 de gener i el diumenge 10 de març. El projecte compta amb una selecció d'artistes valencians i de territoris com Catalunya o Euskal Herria que fusionen la música tradicional amb la contemporània.

El programa arrancarà a les 19 hores d'aquest dissabte, 13 de gener, amb la participació de l'etnomusicòleg i multiinstrumentista basc Amorante, que presentarà el seu nou treball 'Harriherrihar'. Tot seguit, el músic i compositor d'Oliva, Joan Mont, estrenarà la seua experiència immersiva titulada 'Wildbones'.

Els dos concerts estaran dedicats al looping i a la reinvenció dels ritmes ancestrals en nous llenguatges i sons. A més, aniran acompanyats de projeccions audiovisuals que captaran l'atenció del públic.

Dues setmanes més tard, el dissabte 27 de gener, la jove contrabaixista, cantant i compositora de Barcelona, Magalí Datzira, recorrerà les arrels del seu jazz influenciat per altres ritmes com el funk o el pop electrònic. Per part seua, el diumenge 11 de febrer, Alba Armengo, cantant i trompetista catalana, presentarà 'Murmuris del vent', un projecte delicat, commovedor i ple de talent.

La quarta cita tindrà lloc el dissabte 24 de febrer, dia en què hi haurà una funció doble protagonitzada per l'estrena del disc 'Amor Nòmada' de Joan Peiró Aznar, guitarrista de Potries que convidarà als espectadors a viatjar pel món a través dels diferents ritmes que li han influenciat.

En la mateixa sessió actuarà el grup Morninblind, encapçalat per la cantautora barcelonina Sandra Bossy-Retti i el lletrista anglés Richard Hayden amb la col·laboració de Gat, membre de la formació musical Gran Teatre Amaro i director de l'emblemàtic segell discogràfic G33G Rècords.

Amb la seua trepidant fusió de ritmes balcànics, jazz manouche i sonoritat gitana, l'agrupació Bratia, encapçalada pel contrabaixista serbi establit a Barcelona, Ivan Kovacevic, serà l'encarregada de tancar el cicle el diumenge 10 de març.

Respecte als preus, les sessions dobles costen entre 15 i 18 euros i les individuals giren entorn dels 10 i els 12 euros. A més, existeix l'opció de comprar l'abonament per a anar a tots els concerts que costa 30 euros si s'adquireix per la pàgina web de LaCasaCalba i 35 euros si es demana en taquilla.

Cogollos ha recordat que enguany, tal com ja van posar en pràctica durant l'edició passada, repartiran antifaços perquè, una vegada per sessió, el públic puga practicar l'escolta atenta. “Sabem que és anar contra corrent, però es tracta d'una experiència que convidem a la gent a viure”, ha comentat.

Finalment, ha explicat que, durant el temps que dure la iniciativa, els assistents podran visitar l'exposició 'EcoRehabilitació del Teatre del Raval' per a conéixer el procés de transició de l'edifici cap a un espai pioner en sostenibilitat ambiental i eficiència energètica. A més, ha esmentat que, com ja és costum, en les sessions dobles s'habilitarà el Gastroespai de la mà del col·lectiu Ca Saforaui.