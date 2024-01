La victoria del PP en las elecciones autonómicas del pasado mayo que configuró un Consell de la Generalitat con esta formación y Vox levantó muchas dudas sobre la reversión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado por el anterior Consell del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, que impide construir en toda la franja costera valenciana que no haya sido urbanizada o tenga un plan aprobado para hacerlo.

Habida cuenta el PP rechazó el Pativel, la duda era si se podría producir una reversión de esa norma, que sigue estando vigente y, así, permitir que se puedan urbanizar en playas que quedaron libres de hormigón.

En el caso de Gandia son dos los tramos afectados de lleno por el Pativel, en el sentido de quedar protegidas. La más extensa es la de l’Auir, que discurre al norte hasta el límite con Xeraco, y la otra, al sur, es un pequeño tramo de Marenys de Rafalcaid que linda con el término de Daimús.

Las dudas sobre la «reversión» del Pativel y, consiguientemente, la posibilidad de urbanizar en ambos sectores se esfuman a partir de una sentencia de la Sala del Contencioso Administrativodel Tribunal Supremo del 30 de junio de 2023 que avala el llamado «principio ambiental de no regresión».

Así, fundamentando su argumento en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aprobada en 2021, los jueces consideran que no se puede aplicar un cambio que implique una rebaja o un retroceso respecto a la protección ambiental del territorio, salvo situaciones excepcionales que tendrían que ser «plenamente justificadas».

Dicho de otra forma, cuando una administración establece un determinado grado de protección territorial, que en el caso del Pativel se refiere al suelo no urbanizado del litoral valenciano, ya no se puede «dar marcha atrás» y «desproteger» ese mismo espacio.

De urbanizable a protegido

La sentencia del Tribunal Supremo se refiere a un contencioso por un suelo protegido en Cáceres, pero los expertos interpretan que su aplicación es extensible a toda España porque la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica es de ámbito nacional.

Trasladado a Gandia, la playa de l’Auir, con 1,7 millones de metros cuadrados a lo largo de más de dos kilómetros de franja litoral, el suelo, que era urbanizable antes del Pativel, pasó a no urbanizable de protección al no existir ningún proyecto presentado en el ayuntamiento en el momento en que entró en vigor la norma valenciana.

Para el pequeño sector de Rafalcaid 2, de unos cincuenta mil metros cuadrados, hubo que esperar más porque el Pativel se aprobó cuando sí existía un plan de urbanización presentado por una empresa promotora. Pero pasado el plazo establecido en el Pativel para que los trabajos arrancaran, y no siendo atribuible a la Administración esa parálisis, el suelo también se convierte en no urbanizable.

Todavía no se sabe qué se hará en ese «nuevo» suelo protegido de Rafalcaid, pero el Ayuntamiento de Gandia sí que tiene planes para la playa de l’Auir. Entre ellos, no solo el aprovechamiento turístico y ambiental de esa franja privilegiada flanqueada por dos urbanizaciones de enormes edificios, la playa Nord de Gandia y la de Xeraco, sino también su conversión en parque público, con plantación de más especies vegetales y, sobre todo, el obligado mantenimiento de las dunas, que son, en sí mismo, otro elemento protegido por la ley.

Justo antes de Navidad el director de Medio Natural de Gandia, Daniel Muñoz, anunció la redacción de un proyecto, en este caso pegado a la carretera que discurre entre Gandia y Xeraco, para habilitar un paseo peatonal del que partirán, cada 300 metros, pasarelas que permitan acceder a la orilla del mar sin alterar las dunas.

Sigue la incógnita en Marenys de Tavernes por no tener depuradora

La mayor extensión de suelo litoral urbanizable en la comarca de la Safor está constituido por el sector Marenys de Tavernes de la Valldigna. Alrededor de medio millón de metros cuadrados al sur de la playa urbana que discurre hasta el canal que separa este término con el de Xeraco.

Marenys, obviamente, está afectado por el Pativel y en buena lógica debería reclasificarse a no urbanizable protegido porque ninguna urbanización se ha desarrollado. Pero en este caso el ayuntamiento entiende que la causa no es atribuible a ningún promotor, ni al propio consistorio, sino al hecho de que la Generalitat no haya cumplido con su obligación de construir la depuradora de aguas residuales que daría servicio a las futuras viviendas.

En esa situación, la aplicación del Pativel se considera que está «congelada» hasta que haya plan para la depuradora, pero son muchos los que dudan de que realmente exista interés económico de algún promotor por construir en el litoral vallero, tan sometido a los efectos del cambio climático y de los embistes del mar. En esa zona, además, se hallan decenas de viviendas fuera de ordenación que se construyeron sin licencia.