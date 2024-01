El trinquet del Genovés es va omplir per a l'estrena de la Lliga Pro1 de raspall masculí amb una potent partida. Montaner i Tonet (Ajuntament del Genovés), d'una banda, i Salelles II i Brisca (Ajuntament d'Oliva) oferiren un espectacular duel. La parella de la Safor s'avançà 15 per cap, però el de la Costera no es rendiren i aconseguiren igualar a 20. En l'últim joc, amb Salelles al dau, el triomf es va decantar per als blaus (20-25).

Prèviament es va disputar la primera partida de la Lliga Pro2, en la qual David i Ricardet (Ajuntament del Genovés) s'adjudicaren el triomf amb molta autoritat davant Ximo i Sergi (Ajuntament de la Llosa de Ranes). El 5-25 final reflecteix el desencert dels rojos, que no pogueren fer res davant el bon treball dels blaus. Iván i Seve han començat aquesta Lliga Pro1 de raspall pegant fort. La parella que representa a l'Ajuntament de la Llosa de Ranes va superar al trio format per Marrahí, Lorja i Momparler (Ajuntament de Castelló) per 25-10, en una emocionant partida, tot i el resultat final. El nombrós públic present al trinquet de Bellreguard va gaudir de la brillant actuació de la parella, que es va imposar tot i la destacada actuació de Marrahí en la formació blava. A la Llosa de Ranes va arrancar la Lliga Pro1 femenina amb triomf per al conjunt de l'Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa. Erika, Myriam i Fanni superaren per 25-20 a l'equip d'Irene, Anabel i Mireia (Ajuntament de Massamagrell) en un duel que pogué anar-se'n per a qualsevol dels dos equips. Amb 15-5 en contra, el trio d'Irene aconseguí remuntar i ficar-se per davant, però les alacantines estigueren més encertades en el tram final i s'embutxacaren la victòria. També a la Llosa, Joan, Gabi i Javier (Ajuntament de Castelló) s'imposà davant la parella de Boronat i Ibiza (Ajuntament de la Llosa de Ranes) per 25-10. El trio es mostrà molt més solvent i segur i va obtindre un clar triomf. El Trinquet de Bellreguard va centrar l'atenció del diumenge en les Lligues CaixaBank Professionals 2024. La Lliga Pro1 femenina va oferir l'estrena de la número 1 del raspall, Victoria, en companyia d'Isabel amb l'equip de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell. L'única parella del campionat va imposar-se amb superioritat al conjunt de l'Ajuntament de Pedreguer-Rolser, que no va poder comptar amb la seua rest titular, Aida, per lesió. D'aquesta manera, va ser la jove Clara Barrachina -16 anys- la jugadora que va acompanyar a Natalia i Marina. L'equip roig, a més, va ser afavorit per la reballà i va agafar el timó del duel des de l'inici; només en el tram final les blaves van poder plantar cara a les seues rivals. El 25-10 dóna al duo els primers punts d'aquesta Lliga CaixaBank, a falta de la partida que tancarà la primera jornada i que es disputarà el pròxim divendres a Vilamarxant amb els equips de Tavernes de la Valldigna -Ana, Júlia i Joana- i València -Aina, Amparo i Noelia- com a protagonistes. La segona partida del diumenge, també a Bellreguard i corresponent a la Lliga Pro2, enfrontà als equips de Favarero-Rafa-Verdú (Ajuntament de Gavarda) i Ramón-Marc-Alejandro (Ajuntament de Càrcer). El duel va ser d'allò més igualat; els sis jugadors es buidaren i mantingueren l'equilibri i l'emoció fins l'últim moment (25-20). Començaren els rojos per davant, però els blaus igualaren a 10 i la partida es va decidir en l'últim joc. Pel que fa a la Lliga Pro1 de raspall, el trinquet de Xeraco serà l'escenari aquest dilluns de l'interessant enfrontament entre Vicent, Canari i Néstor (Ajuntament de Xeraco) contra Moltó, Murcianet i Bossio (Ajuntament de Barxeta), també a les 18:30 hores.