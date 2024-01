Dos equips de la comarca manen en les Lligues CaixaBank de raspall Pro 1. Es tracta del femení de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna amb la jugadora vallera Júlia i les seues companyes Ana i Joana i de la parella de l'Ajuntament d'Oliva que formen els pilotaris locales Salelles II i Brisca. Els dos conjunts sumen dos victòries en les dos primeres partides de la competició.

A la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, Salelles i Brisca (Oliva) sumaren dos nous punts amb una bona victòria per 25-10 contra Marrahí, Lorja i Momparler (Castelló), amb un gran ambient al Trinquet de Piles divendres passat. Els dos equips oferiren un gran inici de partida, molt disputat, fins el 10-10, moment a partir del qual la parella aconseguí imposar el seu joc i va sumar els tres jocs següents. Els dos olivers ja havien guanyat en la primera jornada.

També divendres a Vilarmarxant la jornada inaugural de la Lliga CaixaBank de raspall femenina s'havia de completar amb el duel entre Ana-Júlia-Joana (Tavernes de la Valldigna) i Aina-Amparo-Noelia (València). El conjunt roig es va apuntar el triomf amb autoritat per 25 a 5 i no va donar opció a les blaves. Tant Ana com Júlia -bicampiona en les dos últimes edicions- i Joana es mostraren molt segures i encertades.

El trío que representa a Tavernes va jugar diumenge a Benissa amb victòria davant Victoria i Isabel (Bonrepòs i Mirambell) per 25-5. A excepció del primer joc, que se'l va apuntar la parella al traure, la resta va caure en el sac de l'equip blau. Dos de dos per a l'equip de la vallera Júlia, que domina la taula clasificatòria.

Este cap de setmana també s'han disputat altres partides. Dissabte, Montaner i Tonet IV (El Genovés), que van perdre el primer dia, guanyaren 25-15 davant Vicent, Canari i Néstor (Xeraco), que havien triomfat en la primera partida.

Diumenge al trinquet d'Ontinyent, Iván i Seve (La Llosa de Ranes) es van apuntar la seua segona victòria pel resultat de 25-5. La parella es va imposar amb molta autoritat al trio format per Moltó, Murcianet i Bossio (Barxeta). Tant el local Iván com Seve van dominar la partida i van tornar a mostrar com a clars aspirants a estar entre els millors. Iván i Seve són colíders empatats amb Oliva.

Este dilluns 22 de gener hi ha doble sessió de les Lligues Caixabank al Trinquet de Xeraco. A les 17 hores, Erika, Miriam i Fanni (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) davant Aina, Amparo i Noelia (València).

Després, torn per a la Lliga Pro 2 de xics: Favarero, Rafa i Verdú (Gavarda) & Joan, Gabi i Javier (Castelló).