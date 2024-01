Potries viu la setmana més especial de l'any amb motiu del Porrat de Sant Blai. L’Ajuntament ha preparat una programació, centrada el cap de setmana del 3 i 4 de febrer, coincidint amb el patró de la localitat. Durant estos dies, com cada any, es preveu multiplicar per 10 la població amb l’arribada de visitants.

L’alcalde, Sergi Vidal, ha apuntat que "el Porrat d’enguany compta amb una elevada participació de dones", referint-se a una proposta cultural que inclou dos grups musicals conformats íntegrament per dones, una DJ, una contadora d’històries i una artista, entre altres. "Hem aprofitat la fusió de les regidories de Cultura i Igualtat de la mà d’Estela Sanchis per a oferir una programació més feminista que mai", ha explicat l’alcalde. A més, Vidal afirma que "seguim apostant per la música per a dinamitzar el públic visitant, amb l’objectiu que comerços locals, fira, artesans i mercat gastronòmic tinguen una repercussió econòmica positiva". Defensa que "es tracta de seguir creant economia per mitjà de la cultura". Abans del cap de setmana, Potries acollirà 700 xiquets i xiquetes d’escoles de tota la comarca, entre dijous i divendres. Estela Sanchis, regidora de cultura i igualtat, ha explicat que "cada any centrem molts esforços en mantindre la tradició que les escoles de la Safor visiten el Porrat de Sant Blai durant eixa setmana; organitzem activitats exclusives per a elles i ells, i poden pujar a la fira d’atraccions i vore l’obra de titelles de Sant Blai". També el cap de setmana inclou programació per als més menuts, amb l’actuació de Dani Miquel i el contacontes de Marta Pellicer. Així, Potries acollirà en 48 hores al grup saforenc Nativa, DJ Trapella, Plan B, els grups de dones Parrusa Riot i Amazonians, la rondalla La Comarcal, la Colla de Cabuts d’Ador, i l’artista Macu Jordà. Es mantenen també la tradicional representació de titelles "Sant Blai i la seua relíquia", la fira d’atraccions i els mercats gastronòmic i artesà, així com els tallers gratuïts de ceràmica, i la tradicional relíquia de Sant Blai a l’Església.