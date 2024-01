Quan un se’n va de viatge o d’excursió, sempre acaba tornant amb un bon grapat de fotografies, imants de frigorífic, clauers... O penjant a xarxes records dels llocs més emblemàtics que hem visitat; paisatges, plats degustats, llocs d’interès patrimonial, com ara castells, esglésies, pinacoteques, museus...

I és que el patrimoni és una de les característiques més importants que defineixen la idiosincràsia, l’accés diferenciador d’un destí. A banda de ser un element cohesionador dins de les societats, ja que et fa orgullós de la pertinença a un lloc; et lliga amb el passat, i és part del present i del futur. Per això la recuperació, conservació i potenciació d’elements patrimonials ajuden a dinamitzar els espais on s’hi troben; s’obrin bars, restaurants, hostals, pensions, comerços de records, d’alimentació típica o regals... Dóna vida!

Per sort, a Oliva tenim molt de patrimoni per a poder ser un destí cultural de primer ordre. El que tenim és singular i hem de ser els primers en creure’ns-ho, valorar-ho i estimar-ho. Autoestima, li diuen! Però per a aconseguir-ho s’han de fer molts esforços, tindre constància i determinació, ja que la recuperació d’estos espais sol ser complicada, des del punt de vista tècnic i administratiu, i molt costosa econòmicament.

La Llei de Patrimoni Històric obliga a destinar una partida d’almenys l’1% de l’obra pública, en treballs de conservació o enriquiment del Patrimoni Històric, amb preferència en la pròpia obra o en el seu entorn immediat. Dins de les ajudes existents per a fer efectiva esta obligació, trobem la subvenció del Ministeri de Foment, antigament del 1’5% Cultural, ara del 2%. Ajudes que solen convocar-se cada 4 anys, i solen donar-se allà on el Ministeri ha realitzat obres importants. A Oliva s’hi ha fet actuacions molt importants com la Rambla del Gallinera, i la recentment inaugurada obra de l’enllaç Sud a l’AP7.

La legislatura passada ens vam quedar esperant la convocatòria d’aquesta subvenció; amb la pandèmia, es va retardar i la convocatòria de 2023 va aparèixer al setembre amb l’increment d’un 5% més, per compensar aquest retard. Com dic, l’última convocatòria va ser l’estiu de 2018, i l’Ajuntament d’Oliva, en aquell cas sota l’alcaldia de Compromís, va presentar un ambiciós projecte de la ma del regidor de Patrimoni, Vicent Canet, i amb projecte de l’empresa El Fabricante de Espheras. En la sol·licitud es volia recuperar una part molt important del Palau Comtal, i unir diferents espais per donar-li ús i fer-lo visitable. El projecte incloïa una propietat que estava permutant-se en aquell moment, la casa 14 del carrer Palau. Permuta que no es va poder dur endavant i va fer que finalment la subvenció per al projecte d’1.168.000 d’euros no es pogués rebre.

Malauradament, i en contra de la nostra voluntat, va ser una oportunitat perduda. Com per cert, ens van recordar els anys successius (com si fos culpa nostra) els grups de l’oposició i altres que estaven al govern. Doncs bé, ara l’actual govern ha decidit no demanar-la. Per què? No hi ha diners? No hi ha arqueòleg?

En primer lloc, la subvenció ve a pagar un màxim del 75% de la intervenció a realitzar, i s’han de comprometre un mínim del 25 % per part de l’Ajuntament. En el que va de legislatura s’han fet ja dos plenaris de modificacions de crèdits per traslladar diners d’unes partides a altres. Diners hi ha, però per a patrimoni no. Cal recordar, que Compromís vam deixar consignats 48.400 euros per a realitzar l’adequació de la Torre de la Pólvora, diners per a la primera fase del Castell de Santa Anna, i s’han llevat per a altres coses. També s’hagués pogut adaptar l’anterior projecte de 2018, llevant la casa que no es de l’ajuntament i incloure la que es va adquirir la legislatura passada, i presentar de nou el projecte de la Torre de la Pólvora. Projectes fets o fàcils d’adaptar!

D’altra banda, per presentar la subvenció no és imprescindible tindre arqueòleg. Hi ha altres tècnics que poden realitzar els tràmits... Excuses per amagar la desídia, incompetència de l’actual Govern de Projecte Oliva (que tirava encara l’oportunitat perduda el 2018), i que han fet que passe de llarg una ocasió boníssima per continuar en la recuperació del nostre patrimoni i en la dinamització i revitalització del nostre centre històric. Perquè una cosa és que no et donen una subvenció, però un altra és no arribar a fer l’esforç per demanar-la. Així segur que no te la donen! Són oportunitats que no es poden deixar passar, perquè que et financen un 75% d’una intervenció no és gens habitual.

En els 6 mesos de l’actual legislatura no s’ha fet res del que se’ls va deixar preparat amb projectes i diners; la permuta encara en l’aire, la Torre de la Muralla per adquirir, el projecte de restauració de la Torre de la Pólvora per fer (i ara sense diners), la primera fase del pla director de Santa Anna descartada (en espera de la subvenció demanada la legislatura passada per a Patrimoni Històric amb us turístic), el 2% Cultural del Ministeri de Foment també ara descartat...

Com demostren els fets i aquesta oportunitat perduda, sembla ser que la recuperació del patrimoni no es una cosa important per al nou govern d’Oliva. O tal volta són altres raons?