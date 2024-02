Encara, en certs carrers de la ciutat, hi ha algunes cases antigues, en part construïdes en el segle XIX, que resistixen entre les construccions més recents. La seua diversa tipologia és un bon testimoni, no sols de l’ofici dels obrers de vila o simplement obrers, sinó de l’estructura social de la ciutat. Així, al costat de cases de llauradors, amb el seu corredor central i distribució a una o dos mans dels diversos espais, hi ha els habitatges dels menestrals, amb el taller en els baixos i la vivenda interior o en la planta primera. Les cases burgeses tenien una disposició totalment diferent, amb la sala o rebedor en la planta baixa i les habitacions en els pisos superiors, amb una més gran divisió, en algunes mansions nobiliàries, entre la part de la família en la façana principal i la de servici, amb un accés lateral o portella. L’augment demogràfic, avançat el segle, va fer créixer el lloguer de pisos o habitacions, generalment amb poca salubritat.

Els treballadors de la construcció formaven part, en el segle XVIII, d’un gremi. A Gandia, gràcies a una publicació d’Isabel Morant Deusa, coneixem les ordenances del gremi de 1774, amb normes ben clares sobre la impossibilitat de treballar per als que no en formaren part, les estrictes ordenances sobre la jerarquia interna de cada taller, constituïda pel mestre, els oficials i els aprenents, i la reglamentació dels aspectes econòmics, entre altres qüestions. L’obtenció de la categoria de mestre suposava exàmens i reconeixement oficial. La desaparició del gremi va fer possible una més gran iniciativa laboral i una evolució dels sistemes de construcció, ben evident en el segle XIX.

Ens agradaria saber qui va construir les cases que anava exigint l’eixample de la ciutat, encara encerclada per les muralles i que, en pocs anys, l’encaminarien cap a la modernitat. A vegades, sense buscar-les, emergix el nom d’un obrer de vila en algun contracte, com el subscrit pel monestir de Santa Maria de la Valldigna i un tal Pere Vives, mestre d’obres, veí de Gandia, en l’any 1792. El monestir volia refer i ampliar la casa de la Drova habitada pels treballadors que atenien les vinyes i el ramat. El contracte, com era acostumat, era ben complet i dissenyava tota una memòria o projecte de l’obra amb referències precises sobre plànols, materials i sistemes de construcció. L’aspecte econòmic hi era ben explicitat i al mestre d’obres se li demanava un fiador de l’operació, en este cas Vicent Flores i Ciscar, torcedor de seda, possiblement un comerciant i propietari de terres.

Entre els professionals de la construcció, els noms dels arquitectes, per raons òbvies són els més coneguts. Els mestres d’obra, amb titulació o reconeixement oficial, també tenen una certa presència documental, com Fidel Garrido, responsable de la reconstrucció de la façana de l’església de l’antic convent de Sant Roc, la del beat Andrés Hibernón, cap a finals de 1860, i alguns altres com Pasqual Boigues, Antoni Vicent Vidal i Josep Domingo Soler. Els obrers de vila ja no són tan coneguts, encara que el fet de ser membres d’una mateixa família, com els Tèbar, Sancho o Boigues, els ha donat una certa consistència en la memòria de la ciutadana i continuïtat en el segle XX. Hi podríem afegir alguns més, com Salvador Borràs, que s’anunciava en la revista de la Fira i Festes de 1934 com a «Constructor de Obras y Altares» amb una detallada publicitat d’alguna de les seues obres, com el xalet de Roman-Monzó, que va ser una interessant mostra de la nova arquitectura racionalista, posteriorment desaparegut, com altres mostres de les innovacions estètiques del primer terç del segle XX.

L’extensa terminologia de la construcció, en bona part ja oblidada, encara té un gran interés per a conéixer els sistemes constructius, les eines utilitzades i el caràcter professional i social dels treballadors. Paraules com ‘manobre’, ‘mamperlà’, ‘atovó’ i ‘ràfec’, entre moltes altres, ja no tenen un ús habitual o una comprensió general. D’altra banda, el vocabulari de la construcció, en sentit figurat o adaptat, ha sigut utilitzat en àmbits com els del pensament o la política. De les medievals i desaparegudes associacions de constructors de les catedrals va ser copiat el seu vocabulari per societats com la maçoneria, sobretot en el segle XVIII, de tal manera que el seu conegut emblema del compàs i el cartabó o escaire és d’evident origen de l’ofici de la construcció. Al segle següent, amb l’aparició dels moviments socials contraris a la burgesia, «la picola revolucionària» serà invocada, amb temor, com un símbol del caràcter destructiu de la lluita de classes.

Les construccions d’aquells anys pretèrits que encara continuen fent les seues funcions van ser obres ben fetes, sense data de caducitat, per hòmens avesats al treball, amb els seus mestres, oficials, manobres i aprenents, en gran part anònims, però que van deixar una «bona obra», la ciutat que ha pogut transformar-se tan profundament en el segle XX, però que no sabem si la seua nova fesomia tindrà la mateixa supervivència que aquells testimonis d’altres temps.