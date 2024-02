El CF Miramar se ha situado en segunda posición de la tabla en la liga de fútbol amateur de Tercera FFCV (grupo 10º) tras su triunfo por 0-4 en el campo del CF Simat "B" el pasado fin de semana.

Los miramarinos han aprovechado los tropiezos del líder Daimús CF (32 puntos) y el ahora tercer clasificado, el At. Albalat (29 pts), que no pasaron del empate en sus respectivos encuentros frente al Villalonga CF y Benirredrà CF, respectivamente.

La cuarta posición de la tabla la comparten el CE Ròtova, al que le tocaba descansar, y el Athletic la Vall CF, que ganó 1-3 al Safor CF Gandia "B", ambos con 27 puntos.

Esto sigfnifica que entre el primero y el quinto solo hay 5 puntos de diferencia, lo que demuestra la igualdad que existe en la categoría y que la segunda parte de la temporada puede resultar apasionante.

En otros choques de la jornada, la UD Oliva "B" perdió 3-2 en El Perelló y el CD Xeraco venció por 1-0 al CF Simat "B". El Piles CF fue el otro equipo que descansó en esta fecha.

En la próxima jornada se juegarán estos partidos: CF Miramar vs AD El Perelló; Athletic la Vall CF vs SD Sueca "B"; CF Simat "B" vs Piles CF; UD Oliva "B" vs CE Ròtova; Villalonga CF vs CD Xeraco; Atletico Albalat vs Daimús CF con el liderazgo en juego y descansan el Benirredrà CF y el Safor CF Gandia "B".