El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en Gandia David Ronda denunció el martes en rueda de prensa la «situación precaria y extrema» en la que se encuentra el servicio de transporte público en la ciudad, l’Urbanet, «que sigue abandonado y sin previsiones de cambio por parte del Gobierno local de Prieto».

Ronda recuerda que la concesión del servicio «está más que extinguida», ya que desde el año 2020 se debería haber renovado y licitado la nueva contrata. Ronda recordó además que «hace cinco meses el concejal de Movilidad anunció una comisión de trabajo que contaría con distintos representantes políticos y de la sociedad, pero todo sigue igual».

David Ronda lamenta que «los usuarios siguen viviendo a diario los retrasos de l’Urbanet, así como el hecho de solo contar con un bus para una ciudad como es Gandia». Además, «las diferentes paradas no tienen ningún mantenimiento y señalización, así como de los recorridos en el núcleo urbano, ya que hay paradas que no existen, siguen con escasas frecuencias las barriadas de Marenys de Rafalcaid y Marxuquera, y no hay una conexión directa o bus lanzadera con el hospital».

Por tanto, desde el PP piden que el nuevo pliego recoja todas estas reivindicaciones, ajustes en las rutas, un aumento de frecuencias en horarios críticos y mejoras en el mantenimiento de los vehículos y de las paradas.

En respuesta a estas críticas el concejal de Movilidad, Vicent Mascarell, aseguró que el Gobierno local está trabajando en la nueva licitación, pero el proceso «no es sencillo» por «la deuda que dejó el PP hace dos legislaturas y que nos obliga a sacar esto adelante sin aportaciones públicas».

Mascarell confía en que en aproximadamente dos años haya nuevas líneas y un nuevo transporte en régimen concesional en la ciudad, y pide al PP que tenga «paciencia» porque este es uno de los «problemas heredados» de la legislatura de Arturo Torró.