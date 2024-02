El passat dijous dia 1 de febrer, en el sala de juntes del Museu Faller de Gandia, es va celebrar la presentació oficial del llibre ‘20 anys del Premi de Poesia Joan Climent’. El llibre és una coedició del Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia i de la Federació de Falles-Junta Local Fallera de Gandia, i recull tots els poemes guanyadors i finalistes del Premi de Poesia Joan Climent, una fotografia actual de cadascun i cadascuna dels i de les poetes guardonades, a més a més d’una fitxa biogràfica i bibliogràfica actualitzada lliurada per ells i per elles.

En les primeres files seien, l’alcalde-president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; el president de Foment d’AIC, Joaquín Barber Peiró; el representant del CEIC Alfons el Vell, Juli Capilla, i el president de la Federació de Falles-Junta Local Fallera, Telmo Gadea, qui acompanyava les falleres majors de Gandia, Marta Lozano Pérez i Daniela Serralta Miñana, i el regidor municipal delegat de Falles, Adrià Vila. Hi estaven presents per rebre els primers exemplars del llibre alguns dels poetes guardonats: Maria Josep Escrivà, Josep Lluís Roig, Vicenta Llorca, Eva Llorens i Alfons Garcia Ninet, la viuda i el pare del poeta Manel Marí (que havia faltat l’any 2018), Toni Colomina i Pere Huerta.

Completaven els seients reservats, el fotògraf professional Sergi Escrivà i la fotògrafa amateur Amparo M. Alandete, autors de més de la meitat de les fotografies, en el llibre, dels poetes guardonats. També, els representants de Foment d’AIC, Jesús Garcia Cànoves i Fernando Rubio Cerdà, del CEIC Alfons el Vell, Emili Morant, i, representant l’executiva de la Federació de Falles, Borja Bover. Hi estaven presents, especialment convidats, Joan Climent Sanz, el fill de Joan Climent, qui dona el nom al premi de poesia, qui anava acompanyat per la seua dona, Teresa Benimeli.

El Premi de Poesia Joan Climent guardona el text o conjunt de texts poètics publicats en un llibret de falla. El Premi fou creat per l’Associació Cultural Premi Iaraní de Gandia l’any 2001 i l’ha patrocinat durant 20 anys. Des de l’edició del darrer any 2023, el patrocini del guardó correspon a la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia.

Quan l’any 2001 l’Ajuntament va nomenar Joan Climent fill adoptiu de Gandia, l’Associació Cultural Premi Iaraní va proposar a l’aleshores nomenada Junta Local Fallera la creació d’un premi que portara el seu nom. L’assemblea general de les falles gandianes aprovà la proposta i així nasqué el Premi de Poesia Joan Climent.

Ell mateix, personalment, va fer el lliurament del seu premi en les tres primeres edicions. El quadre d’honor dels guanyadors i guanyadores del Premi de Poesia Joan Climent impressiona. El premi ha afavorit l’arribada de poetes de renom a les pàgines dels llibrets i, a més a més, ha contribuït a promocionar l’ús de la llengua valenciana en la literatura fallera.

Les falles en el llibret de la qual es publicava el poema guanyador rebien una recompensa econòmica i el poeta guardonat rebia el trofeu Joan Climent, una estatueta de bronze segons disseny de Raül Todolí, realitzada per l’escultor Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronzes Jordà.

Tot el que ha passat sobre el premi en els darrers 20 anys estan recollits en esta antologia poètica de 200 pàgines, exquisidament maquetades per Raúl Todolí, d’Erretepé Estudi de Creació, sota la direcció editorial de Pasqual Molina.

En el protocol, Joaquín Barber Peiró com a president de Foment d’AIC, una de les entitats que han fet la coedició, va dir en el seu parlament: «La Societat de Foment d’AIC, la qual represente, va decidir, com una de les fites de la celebració del seu centenari, continuar amb el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent, el qual ja hem lliurat per primera vegada en l’exercici faller anterior i tenim la voluntat de continuar fent-ho durant els pròxims anys. La publicació del present llibre és una altra de les activitats que enclavem dins de les celebracions dels nostres primers cent anys d’història. [...] Agraïm la cessió que ens han fet els poetes i els fotògrafs, estic ben segur que estaran contents pel resultat de la publicació i honrats d’haver participat en ella».

El professor Juli Capilla, escriptor i editor, com a representant del CEIC, va dir: «El recull que tenen vostès ja a les mans, pulcrament i bellament editat, ha estat possible gràcies a la col·laboració i mecenatge de les tres institucions. [...] És una confluència de voluntats que cal aplaudir fervorosament i amb una satisfacció plena, per tal com palesa, demostra, que l’equanimitat i el trellat, en matèria de cultura, dona sempre uns fruits saborosos, per dir-ho poèticament. Les sinèrgies, les aliances, la col·laboració constructiva d’entitats diverses són sempre beneficioses per a la cultura. La prova n’és aquest recull que aplega un total de 24 poetes guardonats durant les darreres 20 edicions del Premi de Poesia Joan Climent que, com el seu nom indica, honora una figura insigne de la nostra comarca. Joan Climent i Pascual, a més de poeta, va ser un activista cultural de primera magnitud a la nostra ciutat que va desenvolupar diverses iniciatives radiofòniques i de divulgació de la història. [...] Els poetes que formen part del llibre són veus literàries —i persones— ben destacades que vostès tindran el gust de llegir gràcies a aquesta publicació. «La poesía es un arma cargada de futuro», deia a mitjans segle XX el poeta basc Gabriel Celaya en ple esclat i efervescència de la poesia social. Un arma sense càrrega bel·licista que combat totes les barbàries possibles: la irracionalitat, la manipulació i, sobretot, la ignorància. La poesia transmet ben sovint la part més sensible i intrínseca de l’ànima d’un poble, l’essència de les coses, les bondats de l’ésser humà».

Telmo Gadea en la seua intervenció es congratulava d’haver recuperat la tasca coeditorial que tingueren les tres institucions en a publicació d’una desena de llibres, entre altres: ‘Les Falles fundacionals de Gandia’ i ‘Les Falles de la República’, de J. J. Coll; ‘La conservació del ninot indultat’, de Toni Colomina; ‘El teatre a la Safor (1939-2000)’, de Josep Enric Gonga; ‘Poemes a l’alegria’, de Joan Climent; ‘Ignasi Moreno Ferrer: música i falles’, de Joan Josep Reig Fuster, i ‘Deu bones peces de teatre contemporani’, de diversos autors. Telmo Gadea es mostrà molt satisfet per la recuperació de l’activitat editorial i pel resultat del llibre editat.

El protocol de l’acte va cloure amb les paraules de l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto, qui és a més a més, president d’honor del CEIC, president d’Honor de la Federació de Falles i Escut d’Or de la Societat de Foment: «És un immens privilegi formar part del llibre que commemora els 20 anys del Premi de poesia Joan Climent, editat per les tres institucions tan importants per a la ciutat de Gandia. [...] Un gran encert obrir les portes al mon dels llibrets de les falles. En dues dècades la ciutat ha anat recopilant un gran univers literari entorn de tots els símbols de les Falles, de la nostra Festa d’Interès Turístic Nacional. [...] Escrivim este patrimoni cultural que du el millor dels noms, el del nostre poeta i fill adoptiu de Gandia, Joan Climent».