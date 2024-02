A nadie se le oculta que hoy Diana Morant se encuentra entre el puñado escaso de mujeres con más poder político en España. Nadie disfruta, como ella, de la doble condición de dirigir un ministerio y la segunda federación socialista del país. Exalcaldesa de Gandia, titular de la cartera de Ciencia e Innovación en los gobiernos de Sánchez, y ahora secretaria general del PSPV y por tanto nueva baronesa del PSOE, nadie, salvo quizás ella misma, pensó en que llegaría tan lejos en la alta política y tan rápidamente.

El contrapeso de tan supremas potestades se encuentra en los riesgos que implican, pues la única ley de oro de la política es conocida: todo lo que sube, baja. La política local permite una apacible velocidad de crucero y disfrutar del paisaje, y, pese a su complejidad, un ministerio tiene un radio de acción limitado. Pero dirigir un partido y gestionar un ministerio es como pilotar un caza de combate. Quien se descuida, está muerto. Por ahora, Diana Morant se encuentra en fase ascendente, dispuesta a asumir riesgos de gobierno (el ejecutivo de Sánchez es frágil) y retos de partido (recuperar el gobierno de la Generalitat) mientras se eleva hacia los 60.000 pies de altura.

El miércoles, Morant se proclamaba en Valencia líder del PSPV en un acto de partido en el que aparecía sonriente junto a sus recientes y también sonrientes rivales políticos (Bielsa y Soler, ya reducidos a su tamaño real) para escenificar la unidad interna ante la galería mientras emprendía el primer raid contra el gobierno de Mazón. Habló de los recortes de la derecha, de la censura de la derecha y de las libertades que suprime la derecha. Argumentos que hace nueve meses no bastaron para movilizar suficientemente a la izquierda valenciana en las urnas. En el apartado de retos, por sí solo, ese discurso ya no funcionará como revulsivo electoral y nadie medianamente informado puede ignorar que la alianza entre el PP y Vox, en clave autonómica, no está siendo percibida sociológicamente, en términos de mayorías, como una grave amenaza involucionista.

Ese fenómeno ocurre en medio mundo y revertirlo pasa necesariamente por crear nuevos tonos y vías de interlocución y persuasión con una ciudadanía cuya despolitización, desideologización e indiferencia aumentan en cada convocatoria electoral. En ese sentido, el encaje entre las inercias y servidumbres orgánicas y la necesidad de nuevos enfoques de partido supone el primer desafío de la nueva secretaria general del PSPV. Entre los socialistas valencianos nadie debería olvidar la amarga lección surgida de las urnas el pasado mes de mayo: lo hicimos bien, pero perdimos. Y quien no explore el origen de ese dato y lo sitúe en el centro de las nuevas estrategias del partido no llegará ni a la esquina.

Desde el gobierno de España, Diana Morant disfruta de una posición de privilegio para enfrentarse al autonómico de Mazón. Tendrá, desde luego, más visibilidad mediática que cualquier otro barón o líder regional, aunque esa situación, al mismo tiempo, deje abiertos ante la derecha y la ultraderecha flancos en los que necesariamente se impondrá la lucha a cuerpo a cuerpo.

Para el PP y Vox, Morant va a ser, en la Comunitat Valenciana, el estafermo del gobierno de Sánchez y sobre ella caerá sin descanso, como se ha señalado, el fuego graneado de esos dos partidos: el modelo de financiación autonómica y las inversiones, el agua y todo lo demás. Hasta ahora la política valenciana no había mantenido nunca una relación tan directa con el gobierno de España y si, de entrada, ese nuevo vínculo beneficia a Morant, no es menos útil para Mazón, cuyo partido podrá ejercer simultáneamente de gobierno y oposición frente a la nueva líder del PSPV. Cómo contrarrestar los discursos victimistas en ciernes que harán del gobierno de Sánchez y de la propia Morant el origen de todos los males valencianos (como en los tiempos en que Camps llamaba «enemigo público» a Zapatero) es otro de los problemas que deberá resolver la nueva secretaria general del PSPV.

En la medida en que Morant forma parte de una apuesta política sin precedentes, está por ver que en esos dos cargos paradójicos funcione en la práctica como anuncia el plan de vuelo. Sobre ese punto, en pocos meses saldremos de dudas.

Diana Morant ha conseguido mucho poder, pero en política lo que realmente importa es la gloria que conceden no los partidos sino los ciudadanos y, vista así, acaba de empezar a volar sola.