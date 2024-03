Júlia: "Gane o pierda la final, estoy satisfecha; me he sentido muy a gusto en esta Lliga"

Los equipos de Tavernes de la Valldigna (Ana-Júlia-Joana) i Bonrepòs i Mirambell (Victoria-Isabel) juegan la final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 femenina este domingo en el Trinquet de Orba a las 17.30 hores, en directo per À Punt.

La vallera Júlia Andrada Alberola afronta su tercera final en la Lliga CaixaBank de Raspall Professional Femenino y opta a conseguir su tercer título consecutivo.

Cada final ha sido distinta, comenta Júlia, con el mismo resultado de 25-20, "pero diferente. En la primera estaba muy nerviosa, en la segunda ya tienes más experiencia y en esta tercera espero jugar con más calma y serenidad. También las rivales son otras. Por ejemplo, en la final del año pasado me enfrenté a Ana, que ahora es mi compañera".

De las finalistas de 2024 solo Júlia sabe lo que es ser campeona de la Lliga, mientras que Ana e Isabel son finalistas de nuevo y Victoria y Joana se estrenan.

Asegura la piliotari vallera que "la final de este año es una incógnita. En la fase de grupos ganamos a las que van a ser nuestras contrincantes, pero son una pareja que ha ido de menos a más. Además, recuerdo que yo el año pasado perdí en la fase regular contra las rivales que tuve en la final y en la final les ganamos", añadiendo que "además, jugamos en el Trinquet de Orba, que ninguna conocemos, ya que no hemos jugado nunca allí".

El secreto de su equipo, destaca Júlia, "es la confianza que existe entre nosotras tres. Si en una partida, una no ha estado bien del todo, las otras dos han asumido más responsabilidad en el juego"

De la pareja rival, apunta la deportista de Tavernes, Victoria es muy completa e Isabel, tan joven como yo, lo está haciendo muy bien. En una partida larga, igual el trío tiene más opciones en el aspecto físico".

Júlia ha jugado este año por primera vez de mitgera, posición en la que se ha sentido super cómoda. "Al principio estaba preocupada por el rendimiento que pudiera dar y de enfrentarme a otras mitgeras que ya tienen más experiencia, pero mi equipo me ha dado toda su confianza y yo he afrontado todas las partidas con mucha seguridad y se ha visto reflejado en los resultados. Como mitgera tienes un papel más protagonista, intervienes el doble. Espero que a partir de ahora me pongan ya siempre de mitgera y consolidarme en esa posición", indica.

El resultado de la final no le obsesiona a Júlia: "gane o pierda, yo ya me siento satisfecha porque en esta Lliga he jugado muy a gusto, me he sentido muy bien. En los dos campeonatos anteriores, a pesar de ganarlos, no acabé de encontrarme cómoda. Este año me quedo con eso".

En el aspecto global de lo que ha sido el campeonato, Júlia pone el énfasis en haber compartido cartel con los chicos en algunas jornadas porque "a las chicas nos ha dado la visibilidad que necesitábamos"

Júlia estará arropada en Orba por su familia y amistades, como ya es habitual. Y todo ello en una semana en la que ha tenido que lidiar con los exámenes.