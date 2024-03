El 30% de coches de la Safor son del tipo más contaminante

El uso de vehículos poco contaminantes avanza muy poco a poco en la Safor. Mayoritariamente, los vecinos y vecinas de la comarca siguen eligiendo las opciones que funcionan con combustibles fósiles, en parte porque, por ejemplo, el precio de los eléctricos y la falta de una red consolidada de cargadores supone un handicap a la hora de adquirirlos.

No en vano, casi el 70% de los vehículos que circulan por los principales municipios de la comarca son emisores del CO2. Pero el dato en el que más hay que fijarse es que casi el 30% están catalogados dentro del grupo de los más contaminantes. Y el porcentaje podría ser incluso aún mayor. Son aquellos que llevan pegado en su parabrisas el distintivo «B» (color amarillo) de la Dirección General de Tráfico (DGT), que clasifica a los vehículos según su nivel de emisiones y que engloban los que están matriculados antes del 2001 en el caso de los gasolina, y antes del 2006 si son diésel, lo que denota, además, un parque automovilístico muy envejecido en la comarca.

En Gandia existen un total de 58.066 vehículos censados, de los que 16.353 tienen la pegatina «B» (28,1%), mientras que en Oliva, de los 22.5156, hay 6.716 que se sitúan en el nivel contaminante más elevado (29,8%). Por su parte, Tavernes de la Valldigna registra 3.866 vehículos con la pegatina de color amarillo del total de 13.297 que tiene censados.

A estos se suman un buen porcentaje de entorno al 34% que no llevan ningún distintivo, lo que puede significar, bien que sus propietarios han decidido no adquirirlos o, lo que es peor, no se les permite llevarlo porque son tan contaminantes que la DGT los deja fuera de la clasificación.

Esta clasificación del organismo de tráfico tiene que ver con la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), donde se restringe el paso a los vehículos más contaminantes y se da prioridad a los que no que no generan emisiones. A mayor nivel contaminantes, menos capacidad de circular por estas zonas y sin etiqueta está directamente prohibido.

Si bien, en la comarca no se ha establecido ningún espacio de estas características, a pesar de que Gandia está obligado a tenerlo ya al tratarse de una ciudad de más de 50.000 habitantes.

Sin ecológicos en las calles

Todo lo contrario ocurre con los vehículos no contaminantes. Una media de apenas el 2,5% de los vehículos que circulan por Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna cuentan con etiqueta Cero o ECO, es decir, que generan emisiones muy bajas. Los primeros, de color azul, son los eléctricos o híbridos enchufables con capacidad de circular en modo 100% eléctrico un mínimo de 40 kilómetros, mientras que la ECO, que mezcla los colores azul y verde engloba vehículos híbridos no enchufables, híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros o los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo.

Los menos contaminantes, los eléctricos, son prácticamente testimoniales. En Gandia apenas hay 291, lo que supone un pírrico 0,5%, mientras que del tipo ECO hay registrados 1.191, es decir, algo más de un 2%. El porcentaje es aún menor en Oliva, donde apenas hay 99 vehículos impulsados con batería, lo que supone un 0,43%, mientras que en Tavernes de la Valldigna apenas hay 37 vehículos eléctricos, que suponen un 0,27% del total de los que hay registrados en la localidad.

Estas cifras demuestran que la concepción del vehículo cien por cien eléctrico no ha acabado por convencer al consumidor, que ve en su adquisición varias barreras. Por una parte un coste bastante elevado pero también la autonomía de la batería y la aún escasa presencia de cargadores eléctricos públicos.