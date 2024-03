El capitán Joan Hernández Castellá se pone a 200

Joan Hernández Castellá (Gandia, 18/9/1997-1,85 metros) ha cumplido 200 partidos en la Liga EBA, pero no todos en Gandia. Las dos primeras temporadas en la categoría fueron en Almàssera y Paterna y ahora cumple su sexta campaña en el club de la capital de la Safor.

Asegura Hernández que "he tenido la suerte de celebrarlo como capitán del equipo. Para mí es un honor ser capitán del club de tu ciudad y a eso tengo que sumar el hecho de poder cumplir esa cifra aquí, en casa".

El base gandiense guarda en su memoria varios recuerdos: "afortunadamente, muchos más buenos que malos, En lo positivo me quedaría con el nivel de baloncesto que tuvimos en los dos primeros partidos de la fase que jugamos en casa hace dos temporadas y en las dos veces que hemos sido campeones de Liga, una con Víctor Rubio y otra con Alejandro Mesa"

La otra cara de la moneda, añade, es que "no pudimos certificar el ascenso en la fase que disputamos como locales. Parecía que lo teníamos y se nos escapó".

Asegura el jugador sobre sus entrenadores que está "muy agradecido a Víctor Rubio y a Alejandro Mesa porque siempre he contado con su máxima confianza. Es verdad que es algo que uno se gana con su trabajo, pero es de agradecer que confíen tanto en mi. He tenido la suerte de coincidr con dos entrenadores que me han hecho mejor".

En relación a los dirigentes con los que ha coincidido comenta que "siempre he tenido un buen trato y creo que yo también me he portado bien. La directiva del Gandia siempre se esfuerza para que los jugadores estemos a gusto".

Al preguntarle sobre la afición dice que "cumple siempre. Se encarga de propiciar un ambiente increíble en el pabellón y lo que le pido es que continuen igual hasta final de temporada porque lo mejor está aún por llegar".

De la presente campaña destaca que "ahora vienen los rivales más complicados, pero estamos en las mejores condiciones posibles. A principio de curso todos hubiéramos firmado llegar en estas condiciones al tramo más decisivo de la Liga. Además, estamos en un momento de energía muy alto, supermotivados para afrontar lo que queda", citando al Archena como principal oponente, pero "la visita a Elche será muy difícil y Benidorm es el único que nos ha ganado. Solo vale quedar primero por el hecho de ser campeones y para tener un mejor grupo en la fase de ascenso, que ya vimos el año pasado lo importante que es".

El capitán de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia afirma que "todos somos conscientes de que el objetivo es el ascenso y no podemos esconderlo. Las experiencias pasadas son importantes y el ascenso es por lo que trabajamos cada día".

Para finalizar cita a su pareja Ivana y a sus padres porque "son personas fundamentales en mi carrera. Les estoy muy agradecido, tanto a ellos como a todas las personas de mi entorno por su apoyo y cariño".