Un cimal per a l’art contemporani

Els anys 60 i 70 del passat segle van significar una profunda transformació cultural i social, sense massa lligams amb la tradició. Una transformació que implicava estèticament, en societats com la nostra, passar d’algunes mostres de la pintura religiosa del Renaixement i del Barroc a les avantguardes del XX, sense solució de continuïtat. Tímidament ja havia aparegut alguna novetat, com el mural de l’església de sant Nicolau, al Grau, realitzat en 1962, amb materials pobres, ceràmics i de vidre, dins d’una orientació informalista, una de les possibilitats de l’abstracció, obra de l’escultor Nasio Bayarri (València, 1932- 2023), el de l’escultura d’Ausiàs March, a l’avinguda del seu nom, a València, i fundador del Grup Parpalló; i el pintor Andrés Cillero (València, 1934-Madrid, 1993). Sobre el mural, una creu de ferro, es projectava, gràcies a la llum lateral, sobre el retaule – la terra, el tot-, amb un potent simbolisme, desvirtuat per la posterior substitució de la creu per una imatge policromada.

En aquell desert d’art contemporani, Pasqual Lucas (1941-1995), en 1975 va obrir una galeria d’art a Gandia. Hi van exposar alguns dels més coneguts artistes del moment. Una aventura tan arriscada, va ser completada amb la fundació de la revista ‘Cimal. Cuadernos de cultura artística’, en 1979, dirigida per Vicente Aguilera Cerni (València, 1920-2005), ben conegut per la seua important contribució al coneixement i difusió de l’art, amb realitzacions tan excel·lents com la revista Suma y sigue del arte contemporáneo. La revista va convertir-se en un referent, fins i tot internacional, per tal de conéixer i informar-se sobre els corrents artístics més actuals.

L’aportació de la revista Cimal ha merescut una favorable recepció i avaluació entre els estudiosos de l’art contemporani, com Juan Ángel Blasco Carrascosa, autor d’una conferència (“¿Qué representó la aparición de la revista Cimal en la cultura artística valenciana?”), publicada en l’obra col·lectiva ‘Arte y cultura en la memòria de la transición valenciana (1975-2000)’, en edició de l’Acadèmia de Sant Carles, de València, en 2017. També, en 2019, a Gandia s’organitzà una exposició i la publicació del catàleg ‘Revista Cimal (1979-2003) Cultura i utopia a la ciutat de Gandia’, amb articles de Vicente Lucas, Román de la Calle i Lydia Frasquet Bellver. El catàleg incloïa, a més, una entrevista de Lydia Frasquet amb José Mª Yturralde, un artista ben important i molt vinculat a la revista i a les iniciatives de Pasqual Lucas.

La revista, tot i el seu caràcter internacional, va incloure alguns articles d’autors locals. Com un senyal de la preocupació pel patrimoni en uns anys de profunda transformació urbana, tal com alguns articles dels primers números de la revista (1979-1983) ho van testimoniar clarament. L’objectiu de conservar i protegir edificis d’interés històric i constructiu, sobretot a la ciutat de València, hi va ser ben prompte exposat per alguns col·laboradors de la revista, com Alberto Peñín, amb el seu tractament de mostres patrimonials com les Drassanes, el palau de Berbedel i l’antic llit del Túria.

En la línia de la conservació del patrimoni, va ser ben significatiu l’article de Miguel Ángel Català Gorgues, ‘El Palacio Ducal de Gandía, testimonio de un edificio señorial desvirtuado’. El treball revisava la història de les diverses etapes de la construcció l’edifici des del segle XIV, alhora que anava comentant el seu estat actual, d’acord amb les actuacions de restauració i acomodació a les necessitats de la comunitat religiosa, després de l’adquisició del palau per la Companyia de Jesús, a finals del segle XIX. Els criteris de restauració, molt marcats pel goticisme i l’historicisme propis de l’esmentada època, van modificar algunes estances, com el despatx del duc convertit en una capella neogòtica, i, sobretot, la nova església. La reinterpretació de l’edifici va significar convertir-lo en santuari per ser el lloc de naixença de sant Francesc de Borja, que en realitat era l’única opció que interessava a la Companyia, després del seu fracassat intent de tornar a establir-se en l’antiga universitat. Més enllà de l’eterna qüestió sobre conservar o adaptar, l’actual situació del palau ha intentat un cert equilibri entre el seu caràcter senyorial i el valor afegit de santuari borgià.

La conservació del patrimoni, però, havia de contemplar-se en el marc de la transformació urbana de la ciutat, tal com va arribar a ser explicitat en el Pla General de 1983. Els articles de Ferran Mut (’El largo camino hacia la rehabilitación de un patrimonio: Gandía’) i el de Josep A. Payà (’El Pla General de Gandia’) van exposar-ne una síntesi, tant del camí recorregut per a arribar al projecte de rehabilitació del patrimoni amb la consegüent aprovació oficial de l’esmentat Pla General, com de l’expressa referència a les futures actuacions en el Centre històric, d’acord amb un pla específic, que tenia present la seua pèrdua de població, entre altres factors.

L’impacte de Cimal i altres iniciatives han contribuït a la renovació estètica d’alguns espais públics de la ciutat, on poder conéixer i admirar algunes mostres de l’escultura actual, acompanyades en ben poques ocasions per exposicions temporals de pintura contemporània. Encara que amb una insuficient pedagogia, la ciutat ja té un aire artístic més coherent amb alguns dels corrents artístics actuals, que ens aproximen a una complexa visió de l’home i la dona del segle XXI, a les seues aspiracions i també a les seues incerteses sobre el futur.