Hui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és una jornada de reivindicació i lluita. El feminisme és consubstancial a la democràcia. Només avançant en igualtat entre dones i homes –i en la consecució de la plena ciutadania de les dones– aconseguirem que la nostra societat avance de manera digna i justa.

Enguany el lema escollit per l’Ajuntament de Gandia és ‘Juntes accelerem la igualtat’. Perquè la igualtat no només s’ha de defensar, sinó que s’ha de practicar i garantir. I, també, s’ha d’accelerar. Per això, a Gandia accelerem la igualtat, perquè en la nostra acció de govern no hi haja sostre de cristall.

Volem accelerar la igualtat a Gandia, perquè vivim en una ciutat que protegix els valors de convivència i progrés –no es pot progressar sense la meitat de la població, que són les dones, ni a costa d’elles–. Volem una Gandia feminista, però no només de defensa. També, d’acció i de convicció.

En este sentit, des de l’Àrea d’Igualtat estem impulsant tot un seguit d’accions, com ara l’Escoleta Matinera a les escoletes infantils municipals de forma gratuïta per a fomentar la conciliació laboral i familiar, o la posada en marxa de programes com ‘La màscara de l’amor’ o l’Escola d’Igualtat que arriba a la quarta edició, entre d’altres.

El feminisme és una proposta igualitària i emancipadora que apel·la al conjunt de la societat. Per tant, és la nostra obligació continuar impulsant avanços per aconseguir una societat millor i més equitativa. En definitiva, més democràtica.

Hi ha els que pretenen tornar al passat i revertir les conquestes de la lluita feminista. Hi ha els que, fins i tot, neguen la violència masclista. Però les i els demòcrates hem d’estar al capdavant. No podem permetre que es trenquen els consensos que tant ens ha costat assolir. Treballarem sense descans per a ampliar-los i enfortir-los, perquè només amb les grans majories poden consolidar-se drets i avanços. Els qui neguen la violència de gènere, els qui trenquen els consensos, estan negant la democràcia.

El repte més important de la democràcia en el segle XXI és posar fi a la desigualtat d’homes i dones, i amb el seu més salvatge exponent, la violència masclista. No hi ha res més prioritari en l’agenda pública que acabar amb la violència de gènere en totes les seues manifestacions. És imprescindible unir esforços i recursos per previndre esta violència i per atendre a les supervivents.

La participació en la vida pública i la independència econòmica són claus per a l’emancipació de les dones. El desembre de 2023, hi havia a Espanya quasi 9,9 milions de dones treballant, la qual cosa suposa el 47,3% del total, el màxim percentatge aconseguit en la sèrie històrica. Comparant-ho amb nivells prepandèmia, l’ocupació femenina ha crescut tres punts més que l’ocupació dels homes.

Amb el Govern d’Espanya, gràcies entre altres mesures a la reforma laboral de 2021, ara tenim més llocs de treball, de més qualitat i més estables. L’increment del Salari Mínim Interprofessional –fins als 1.134 euros en este 2024– està tenint un impacte especialment positiu per a les dones. Del total de persones perceptores en 2023, sis de cada deu són dones, un factor decisiu a l’hora de reduir la bretxa salarial de gènere.

No obstant això, encara queda molt per fer per aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes en matèria d’ocupació. Queda molt per fer per aconseguir la paritat en la presa de decisions i acabar amb la bretxa salarial, així com amb la parcialitat involuntària a la qual es veuen abocades moltes dones.

Hem de ser també molt conscients de les majors dificultats que tenen les famílies monoparentals –encapçalades en més d’un 80% per dones– les dones rurals, amb major dispersió de recursos i més dificultats d’accés a ells; les dones amb discapacitat o migrants, amb diverses discriminacions que augmenten la seua vulnerabilitat.

Per totes i cadascuna d’elles la lluita en pro de la igualtat i la justícia social ha de ser incessant, des d’una aposta ferma on les polítiques d’igualtat han de ser transversals i impregnar el conjunt de les nostres actuacions. Per totes i cadascuna de les dones, a Gandia, juntes accelerem la igualtat.