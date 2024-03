La vivenda: una prioritat per al Govern de Gandia

La vida, com reconeixen la Constitució Espanyola, la Carta Universal dels Drets Humans i el pacte de drets socials de l’Organització de Nacions Unides, és inconcebible sense una vivenda. Una casa és un lloc en el qual conviure, en el que tirar arrels, interactuar amb l’entorn. I totes les persones han de disposar d’una per fer o refer el seu projecte de vida. No és una opció. No és un luxe. És una necessitat bàsica de la societat i un dret constitucional.

Al govern de Gandia som molt conscients de les dificultats que té la ciutadania, sobretot la joventut, a l’hora de poder tindre una llar, en la línia de la tendència nacional. Els elevats preus dels lloguers, de compra d’una casa, i l’escàs accés al finançament, fan que eixe dret constitucional es perceba com un somni i no com una realitat legítima.

Als governants ens pertoca resoldre els problemes amb responsabilitat. Ens correspon als polítics posar a l’abast de la gent instruments per a pal·liar les situacions complicades. I això estem fent a Gandia on, per al govern que encapçale, la vivenda és una prioritat. Amb absoluta determinació, hem marcat la política d’habitatge com un dels pilars d’esta legislatura. Compartisc amb el Govern d’Espanya que la vivenda ha de ser el cinquè pilar de l’Estat del Benestar, juntament amb l’educació, la sanitat, les pensions i la dependència.

Dijous vaig presentar el Pla Vivenda ‘Facilitem l’accés a l’habitatge’, sota la marca ‘Avant Gandia’. Un lema que naix amb la pretensió de ser un paraigua de diferents àmbits importants de ciutat que en estos moments, i per circumstàncies determinades, necessiten un impuls i una major cobertura per part de l’Ajuntament.

Dues dades. El preu del lloguer ha pujat a Gandia un 47% des de 2017. I el de compra, un 46,5%, segons fonts de plataformes digitals.

A la nostra ciutat l’increment del preu està directament relacionat amb el període d’inici del major creixement poblacional (2018). Un dels motius d’este fort creixement és que Gandia és percebuda com un lloc on és més probable i fàcil desenvolupar un projecte de vida.

L’arribada de més persones a la nostra ciutat requereix d’habitatges on puguen allotjar-se. I eixe fet pot tensar el preu de la vivenda si l’oferta és inferior a la seua demanda, com és el cas. A això hem de sumar el fre en la construcció d’obra nova i que des de 2010, a Gandia no s’ha promogut vivenda protegida i/o assequible/social.

Aprofitant els fons europeus estatals i autonòmics, el govern municipal ja ha posat en marxa mesures per a revertir esta situació, com ara, la rehabilitació dels més de 610 habitatges existents en les Àrees de Regeneració Urbana (ARRUR) o els més de 8,4 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació de les vivendes del carrer Safor, Benicanena i Ferroviaris.

D’altra banda, esta mateixa setmana hem aprovat el llistat provisional d’admesos per a la recepció d’ajudes directes per a l’arrendament dintre del Pla Estatal per a persones en situació especial de vulnerabilitat.

A més a més, l’any passat, l’Ajuntament va adquirir 14 noves vivendes per a destinar-les a lloguer social. I el mes que ve tenim previst adquirir-ne 5 més.

Tot i això, amb els factors anomenats anteriorment, i vista la dificultat per accedir al dret constitucional de la vivenda, tant en règim de propietat com de lloguer, l’Ajuntament de Gandia ha traçat una estratègia amb més mesures de dinamització del mercat immobiliari basada en tres eixos fonamentals:

1. Fiscals. Reduïm impostos per a la construcció i el lloguer d’habitatge.

2. Patrimonials. Posem en venda parcel·les municipals per a construir vivendes.

3. Urbanístiques. Utilitzem l’urbanisme per a impulsar la creació de vivenda.

De totes estes mesures ja hem informat els promotors i constructors. No concebem fer política sense el diàleg social. Per això, al plenari de març es constituirà el Consell Econòmic i Social, des d’on acordarem el Pacte de Ciutat de la Vivenda. Governem sempre del costat de les persones, escoltant-la i fent-la partícip de la política. Perquè la política mai serà útil si no resol els problemes de les persones. I el més important, situem la vivenda com una prioritat estratègica perquè Gandia continue avançant: generant oportunitats, atraient inversions, fent prosperar els projectes de vida dels nostres ciutadans. Eixe és el millor impuls i el gran objectiu de legislatura: mirar avant, arribar més lluny.