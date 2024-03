Brisca: "La clave puede estar en los errores no forzados"

La segunda semifinal de la Lliga CaixaBank de raspall Pro 1 enfrenta al equipo Ajuntament d'Oliva, con Salelles II y Brisca, y al representativo del Genovés, Montaner y Tonet IV. Este sábado jugarán en la Llosa la primera partida y el martes en Piles la segunda.

El mitger olivense Brisca, que ya fue campeón en 2017 con Moltó, aspira a disputar su segunda final. El pilotari saforense considera que "la liguilla, a excepción del equipo de Marrahí, ha sido tremendamente igualada con todos los equipos con opciones de pasar a semifinales. Prácticamente hasta la última jornada no ha habido nada claro. Hemos estado con un nivel de exigencia muy alto en ese aspecto".

En cuanto a su equipo, que forma con Carlos Salelles, "creo que podemos estar satisfechos. Hemos tenido mucha complicidad. Yo, por mi parte, disfruto mucho de jugar con Carlos y pienso que a él también le pasa lo mismo".

Piensa Brisca que "la clasificación de la liguilla hace justicia. Iván y Seve han dominado y han acabado por encima de todos. Después, estamos los demás con escasas diferencias"

Que las parejas se han impuesto es un hecho: "somos tres y solo un trío en semifinales. Las parejas somos fuertes, de mucha pegada, de mucha potencia y experiencia. Parejas muy completas".

Salelles II y Brisca ya ganaron a Montaner y Tonet IV en las dos partidas de la liguilla por 25 a 15 y 25 a 10, pero el mitger olivense tiene claro que no hay que tomarlo como referencia. "Estos dos triunfos solo significan que supimos afrontar bien ambas partidas y nos salió un buen trabajo", apunta.

"No nos podemos confiar y menos contra un Tonet IV, que es un luchador nato, y Montaner es un jugador a tener muy en cuenta con buen saque, pilotada larga, te la puede enviar a la galería de raspada. Nosotros tenemos clara nuestra estrategia y esperamos que nos salga bien. Hay que intentar repetir lo que ya hemos hecho y a ver si nos sale bien en semifinales", destaca el pilotari olivense.

Sobre las semifinales comenta que "a mí, personalmente, el trinquet de la Llosa es el que menos me gusta y pienso que a mis compañeros y rivales les pasa lo mismo. Es muy mentiroso, engaña el piso, engaña la pared, engaña la careta, es complicado jugar allí. El de Piles, sin embargo, me gusta y creo que a todos los otros jugadores también".

Sobre qué puede pasar en las dos partidas, "no puedo prever nada sobre los resultados de nuestra semifinal. Nosotros intentaremos resolverlas por la vía rápida para no llegar a la partida de desempate. Iremos a tope los dos equipos. Creo que la clave puede estar en los errores no forzados. Esta clase de partidas muchas veces se deciden por eso. El que menos haga será normalmente el ganador".