"Las Fallas de Tavernes son ya conocidas en toda la Comunitat Valenciana, para mí ya son excelentes"

A una fallera que lo ha sido casi todo en el mundo de las Fallas, ¿qué le podía sorprender durante este reinado?

Pocas cosas pueden sorprender en lo que corresponde a los actos, ya que por experiencia sé cómo funcionan y el protocolo que llevan. Lo que a veces me sorprende, me emociona y me alegra son las reacciones bonitas de la gente hacia mí. Me siento muy afortunada y querida por los falleros y las falleras.

¿Cómo ha llevado eso de no poder participar y estar tan involucrada como a usted le gusta en los actos de su comisión?

Sabía a lo que iba, por lo tanto lo he llevado muy bien y aunque este año no he hecho lo mismo que en años anteriores. Puedo decir que he hecho e ido a sitios que no creo que vuelva a repetir. Las experiencias y los momentos son diferentes pero todos tienen su parte más bonita.

Tuvo una Crida espectacular. ¿Debería consolidarse ese modelo de cara a los próximos años?

La Crida fue muy bonita, emotiva y espectacular. Todo lo que sea mejorar cada año es algo que no se debe perder. Siempre mirar hacia delante y hacer que los falleros y falleras disfruten. Y si este año ha sido bonita, estoy segura que el próximo año será mejor.

Quitando la Crida, que seguro que está en la parte alta de la lista de preferencias, ¿cuál ha sido el acto o actividad que más le ha emocionado? ¿y el que más le ha sorprendido?

Aunque aún no ha llegado la semana más esperada e imagino que ahí tendremos momentos muy emocionantes. Para mí, uno de los mejores momentos fue la llamada telefónica y la presentación. Y si esta pregunta la vuelvo a contestar después de Fallas… creo que tendré muchos actos y momentos repletos de emoción y sorpresas.

¿Quitaría alguno?

No quitaría nada. Me gustan todos los actos que se hacen a lo largo del año. Ya que los falleros y las falleras vivimos las fallas todo el año.

El ejercicio anterior no hubo Fallera Mayor y con usted se recuperó el cargo. ¿Cómo podría acabar Tavernes con esa intermitencia y consolidar la figura?

Animando a que se presenten. Realmente no tengo la respuesta ni la solución. Pero creo que es una figura que no se debe perder.

Ahora que lo ha vivido de dentro, ¿por qué es tan difícil presidir una Junta Local Fallera?

Todas las presidencias son difíciles de llevar. Ser presidente o presidenta conlleva mucha organización, trabajo y dedicación, y necesitas tener una gran equipo detrás. La Junta Local Fallera, como las comisiones falleras, cualquier federación o asociación que tenga un presidente o presidenta se tiene que valorar el trabajo que se realiza y que todo está hecho con las mejores intenciones para que todos y todas podamos disfrutar.

Menuda explosión de falleros y falleras en Tavernes en el último año. ¿A qué cree que se debe?

Algo bueno estamos haciendo las comisiones falleras. A lo largo del año se realizan muchas actividades, sobre todo para los niños y las niñas. Y a la gente nos gusta juntarnos, compartir y disfrutar. Y eso es lo que mejor sabemos hacer.

¿Le falta algo a las Fallas de Tavernes para llegar a la excelencia?

No sabría definir la excelencia. Por que cada uno puede medir la excelencia desde su experiencia vivida. Las Fallas de Tavernes se conocen en toda la Comunitat Valenciana por sus llibrets, por sus cabalgatas, por las fiestas que hacemos, por el nivel cultural que tenemos… cada año las Fallas de Tavernes tienen más falleros y falleras. Para mí ya son excelentes.

Le decía anteriormente que usted como fallera lo ha vivido "casi todo" en la fiesta. Ha sido Fallera Mayor Infantil y Fallera Mayor en su comisión, delegada de muchas cosas, impulsora de un premio literario, presidenta de Lletres Falleres y ahora Fallera Mayor de Tavernes. ¿Cuál es el siguiente paso en el mundo de las fallas?

En el mundo de las fallas solo me queda seguir disfrutando y animar a todos y a todas a que sigan trabajando con ilusión por las fallas. Para mí, las fallas son un estilo de vida, me han aportado mucho en mi día a día y como persona. He conocido a gente maravillosa que comparte la misma pasión que yo. Solo quiero seguir viviendo las fallas como me gusta vivirlas.

¿Se ve siendo la primera mujer que preside una comisión en Tavernes?

Es una pregunta que me han hecho varias personas y de momento no me lo planteo. Nunca diré un no rotundo ya que la vida da muchas vueltas. Pero de momento, cuando termine mi reinado me dedicaré a disfrutar las fallas como lo he hecho siempre. Conozco a muchas presidentas y me encanta ver como día a día hay temas que se normalizan.

Pregunta obligada: ¿Qué espera que le deparen las fallas?

Solo espero que tengamos buen tiempo para poder disfrutarlas. Que la gente viva las fallas de 2024 como nunca las hayan vivido y que todo salga de la mejor manera. Desde la llamada telefónica todo ha sido especial y bonito, por lo tanto espero y confío que todo termine como empezó.