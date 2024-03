Full final de falles

S’havia fet un costum, en les primeres setmanes de la tardor, des del ‘Foc i Flama’ de 1971, comprovar, encara que de forma intermitent, com arribaven les invitacions d’alguna o algunes comissions falleres per a col·laborar en els seus llibrets de falla. Amb la invitació, a vegades, venien les instruccions sobre el tema, l’extensió o el to de l’article, però sempre amb una sincera declaració de llibertat i d’acollida del que cada autor considerara més adient. Així, any rere any, anava creixent una relació d’amistat, de bonhomia, amb cada falla que demanava alguna col·laboració, sempre desinteressada i amb l’únic objectiu de contribuir a la festa, tan nostra, tan valenciana. Enguany la tardor ha sigut eixorca, com l’oratge, i ja no ha arribat cap invitació a escriure per a les falles.

A les prestatgeries de la biblioteca domèstica, els llibrets, alguns de prop de cinquanta anys, continuen custodiant aquells escrits que pretenien fer festa, mentre a l’arxiu personal els originals dels articles, amb el paper esgrogueït, encara guarden incidències, emocions, d’altre temps. Fer de les falles matèria literària era una tasca agradable, on fer possible conjuminar la realitat i la fantasia, la crítica amb l’humor, sempre amb l’objectiu d’atraure sensibilitats i voluntats per a sentir i treballar per la festa.

Així naixien articles ben diversos: populars, crítics, experimentals o enyoradissos. Alguns inclús amb un seriós vestit d’idees, d’altres evocadors d’històries de ninots cavil·losos o de fantasies dels vianants. Tot un panorama de costums, de succeïts, de fantasies i de somnis, com la mateixa vida. El recurs a la narrativa, amb protagonistes infantils, intentava acostar els enigmàtics tresors de la falla o les estranyes històries dels ninots als lectors més menuts. Entre tants articles, un d’ells va rebre el premi Iaraní (2005), amb una incursió en els profunds estrats de la felicitat humana contemplada des de la fugacitat de la vida.

Entre tantes voltes i revoltes, el fil conductor de molts dels articles era fer present, de forma amable, en el sentit comunitari de la festa, com una exaltació de l’amistat, de la col·laboració, de l’alegria de compartir, tot i saber que pel seu caràcter efímer sempre quedaria alguna guspira oculta entre les cendres, una guspira de bon viure, de la satisfacció d’haver contribuït a l’alegria dels altres.

La crítica o la sàtira, de gran tradició en les lletres valencianes, ha sigut un dels elements fonamentals de les falles, sobretot quan naixien en l’ambient del barri, on tots es coneixien i podien entendre perfectament el sentit de les al·lusions malicioses a algun veí o a algun comportament fóra de norma. La sang, en general, no arribava mai al riu, però a vegades enterbolia la felicitat d’alguns matrimonis celebrats amb uns protagonistes d’edat més que provecta. Els recursos econòmics ben justets creixien gràcies a l‘enginy d’algun espavilat faller, recolzat per la comissió. La modèstia pirotècnica i musical, revestida per la gràcia popular, multiplicava els seus efectes amb una potència sorollosa i divertida.

L’evolució de les falles en mig segle ha sigut molt gran en tots els aspectes. Un exemple ben notori és el dels llibrets de falla, en altres temps només un full, ara, en alguns casos, transformats en luxosos àlbums de fotos, de col·laboracions literàries, de cròniques falleres i l’explicació de la falla, tot ben revestit amb el disseny més actual. Ara, d’una forma especial, caldria subratllar la dignitat lingüística del valencià en les diverses publicacions, amb la col·laboració de molts dels nostres escriptors més coneguts. Des d’altres perspectives, l’estudi de les falles ha produït alguns treballs valuosos sobre el sentit d’una festa d’arrel tan popular i que unix art, música, moda, pirotècnia, balls i costums tradicionals, entre altres elements. Les falles, tan allunyades del seu origen menestral, s’han convertit en una festa urbana, que també caurà en el remolí dels grans canvis culturals de la intel·ligència artificial i dels seus tentacles cada vegada més controladors. Haurem de confiar que la mitificada i freda racionalitat dels algoritmes no arribe a ofegar l’humor i la crítica, consubstancials a l’esperit faller. També és ben segur que allò de «l’estoreta velleta» haurà quedat com una curiositat d’una època ja totalment engolida pel passat.

Enguany, fet el silenci de l’escriptura, potser alguna tímida mirada d’algun ninot, amb un bri d’agraïment, encara siga el millor regal de la festa, ara en començar el silenci definitiu d’una llarga dedicació a comentar, aprofundir o simplement cantar la festa que ens unix i que seguirà avant, encara que siga abillada amb vestits, pólvora i música digitals, mentre s’alcen les flames artificials de la nit de Sant Josep o com en aquell temps s’acostume a dir.