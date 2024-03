Visita reial

Divendres passat, dia 15 de març, Gandia va viure l’esdeveniment històric de la visita de Ses Majestats el Rei Felip VI i la Reina Letizia. El Palau Ducal fou la seu del lliurament dels Premis Nacionals d’Investigació, els quals atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, sent els més importants en el nostre país en l’àmbit de la investigació científica. El fet de lliurar-se a la nostra ciutat fou promogut, sens dubte, per la ministra del govern de la nació, la gandiana i exalcaldessa Diana Morant, adduint l’aposta que fa Gandia per les polítiques públiques, en l’eix de les quals es troben les oportunitats per a la ciutadania, la ciència i la innovació.

Els carrers del centre històric que envolten el Palau Ducal, s’ompliren de persones per veure arribar els reis, els quals, a peu de vehicle, foren rebuts per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats Diana Morant, pel Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i per l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto.

Ja en el Pati d’Armes del Palau Ducal, els Reis saludaren José Antonio Rovira, conseller d’Educació, Universitats i Ocupació; Juan Cruz Cigudosa, secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats; Eva Ortega, secretaria general d’Investigació; Teresa Riesgo, secretària general d’Innovació; José Manuel Pingarron, secretari general d’Universitats i, també els membres dels jurats que havien atorgat els premis.

En el Saló de Corones del Palau Ducal, Ses Majestats els Reis, la ministra Diana Morant, el president Mazón i l’alcalde Prieto van seure en els llocs que cadascun d’ells tenien reservats en la primera fila. El Saló de Corones estava ocupat, en la seua totalitat, pels científics i investigadors guardonats, pels familiars més directes, per les autoritats polítiques mencionades i les acadèmiques, entre elles, la Rectora Magnífica de la Universitat de Valencia, Mavi Mestre, i el Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Valencia, José E. Capilla.

En el Saló de les Àguiles, assistien com a convidats els portaveus municipals, Adrián Vila, Alicia Izquierdo, Guillermo Barber i Manuel Millet; els fills predilectes de Gandia Josep Piera, Pasqual Molina, Josep Martinez ‘Tano’, Vicent Rocher i Mariles Azcón; el president de la Federació de Falles. Junta Local Fallera Telmo Gadea, acompanyat per les falleres majors de Gandia, Marta Lozano i Daniela Serralta; el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Emili Ripoll, acompanyat per la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist ressuscitat, Gloria Fernández; el president de FAES, Juan Pablo Tur; el president de la Societat de Foment d’AIC, Joaquín Barber; el director del CEIC Alfons el Vell, Joan Negre; empresaris destacats de la comarca, com ara Víctor Moll, Kiko Jordà, Joaquín Bernabeu, Mariola Juan, Vicent Femenia... La directora del Palau Ducal, Estela Pellicer va ser la coordinadora, des de Gandia, de tot l’acte institucional.

La ministra Diana Morant dirigí unes paraules cap els científics guardonats: «Sois quienes nos cuidáis, aquellos que tienen un oído más fino para la complejidad de la vida y de la naturaleza, quienes ponéis toda vuestra dedicación en resolver nuestros problemas e interrogantes» i, hi afegí: «Hemos convertido el saber en nuestro motor de crecimiento. Queremos que nuestros investigadores e investigadoras sean los protagonistas de una España más moderna y desarrollada, más valiosa y autónoma, más democrática y resiliente. […] Hoy, en nuestro país, 1 de cada 5 nuevos puestos de trabajo pertenece a los ámbitos de la ciencia, la innovación y la digitalización. Son empleos de mayor calidad y valor añadido, con mayor alcance social. Y son empleos liderados por mujeres, el 63% en el ámbito de la ciencia y la innovación, y también por jóvenes, con la mayor incorporación de nuestra historia. Hoy contamos con más mujeres y jóvenes que nunca transformando España en un país mejor, avanzando hacia la igualdad de género y un futuro más próspero». I acabava: «Majestades, quiero transmitirles el inmenso honor que es para Gandia contar hoy con ustedes. La inquietud científica atraviesa Gandia desde la prehistoria hasta el metaverso. Los gandienses os vamos a estar en deuda para siempre, porque escribís nuestro nombre en el libro de un futuro mejor: ese en el que la ciencia trabaja para hacernos más fuertes y más igualitarios».

Seguidament, Lara Ciscar, presentadora de televisió i conductora de tot l’acte, encetà una tertúlia amb Xavier Ros Oton, Premi Nacional d’Investigació per a Joves, Maria Andresa Casamayor, en l’Àrea de Matemàtiques i Tecnologies de la Informació i Comunicacions; Javier García Martínez, Premi Nacional d’Investigació Juan de la Cierva en l’Àrea de Transferència de Tecnologia; Mónica Martínez-Bravo, Premi Nacional d’Investigació per a joves Clara Campoamor en l’Àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials i Idoia Murga Castro, Premi Nacional d’Investigació per a joves, Maria Moliner, en l’Àrea d’Humanitats. Lara Ciscar, en el seu paper de moderadora, feu preguntes intel·ligents i adients a la importància de la transferència dels coneixements i en les respostes dels tertulians s’escoltaren frases com que calia transformar el coneixement en solucions, que hauria de canviar el concepte de divulgació pel de comunicació, escoltar més, parlar menys perquè la ciència es sent com a distant i que, tampoc, la ciència no hauria de ser considerada com la nova inquisició, que assenyala sols el que no era bo, i tots estigueren d’acord que la ciència hauria d’eixir del laboratori i que hauria de basar-se en evidencies més que no en emocions.

El Rei Felip VI, pronuncià un discurs, el qual començà a fer en valencià: «Vull donar les gràcies, de tot cor, a la ciutat de Gandia per la calidesa i la qualitat de la seua acollida. Per a la reina i para mi és un autèntic honor visitar per primera vegada, de forma oficial, la ciutat dels clàssics, Ausiàs March, Joanot Martorell i Roís de Corella. Una ciutat de llinatge, culta, amable, moderna, innovadora, de tanta solera con prometedor futur». I als guardonats, ja en castellà, els digué: «Vuestro trabajo y dedicación merecen la admiración, la gratitud y la estima de toda la sociedad. Sois necesarios, sois un orgullo y, sobre todo, sois futuro para un país que tiene, precisamente, ambición de futuro y de prosperidad. El futuro de nuestro país está íntimamente ligado a la investigación científica y debe estarlo para que se pueda llevar a cabo la principal misión colectiva que tenemos: lograr el mejor mundo posible y legarlo a las próximas generaciones que las condiciones de vida en el planeta mejoren y también lo hagan la convivencia. […] Es necesario reiterar que invertir en ciencia es invertir en futuro. […] Sois un capital valioso que debemos seguir cuidando, promocionando, y conectando con la sociedad y con el tejido productivo. Una extraordinaria comunidad científica verdadero ejemplo de humildad y ambición paciencia y esfuerzo espíritu emprendedor predisposición a la colaboración, curiosidad y compromiso».

En acabar l’acte, en la capella neogòtica contigua, els Reis, les autoritats i els guardonats es feren una fotografia oficial. Ses Majestats baixaren després al Pati d’Armes del Palau, on es mostraren propers i amables en tots els que estàvem allí. Encaixaren mans, parlaren amablement i es feren fotografies amb tothom. Després, a peu, es dirigiren cap a la Plaça de l’Ajuntament, on es detingueren davant de la falla de la Plaça del Mercat, saludaren, un a un, tots els regidors municipals i dalt, en el despatx de l’alcalde, signaren en el llibre oficial d’honor. En baixar, Felip VI i Letizia, saludaren a tota la ciutadania que els esperava i acollia entusiasmada. Fou el colofó d’un dia sens dubte històric per a la ciutat de Gandia.