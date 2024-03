Les estisoradores i Les encaixadores tenen ja dos carrers a Ròtova

Les estisoradores i les encaixadores són els nous noms amb referents femenins de dos carrers de Ròtova. L’Ajuntament aprovà, per unanimitat, al ple ordinari del passat dijous 14 de març els noms dels dos carrers, situats a la Urbanització de la Serreta, que encara no en tenien.

Les estidoradores són les persones que estisoren els penjolls de raïm, és a dir, que aclareixen els penjolls i en lleven els grans defectuosos, una feina realitzada habitualment per dones. El carrer se situa a l’entrada de la Urbanització de la Serreta per la carretera, i coincideix amb la ubicació del Centre d’Interpretació de la Pansa.

Les encaixadores són les dones que treballaven als magatzems de fruita, com la taronja, i que es dedicaven a posar la fruita a les caixes per la venda. En este cas, el carrer se situa per l’accés de la Serreta pel camí de Borró.

La tria dels noms es va iniciar el 2020 i no es va poder dur a terme per la pandèmia. Aleshores, va comptar amb els suggeriments que va fer arribar la gent i el col·legi, i posteriorment va tenir lloc una tria ciutadana, on van ser elegits, entre altres personatges femenins, els dos noms aprovats.

La regidora d’Igualtat i Polítiques inclusives, Antònia Paredes, ha explicat que «volem caminar cap a la igualtat també als nostres carrers. Per una banda, teníem carrers que encara no tenen nom i, per altra, si ens hi fixem, no hi ha cap carrer al nostre poble que tinga nom de dona. Volem continuar amb este procés any rere any per visibilitzar referents femenins en la nomenclatura municipal».