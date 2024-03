Les palmes absents

Enguany qui alçarà palmes altives o humils rams d’olivera tot saludant Jesús que entra a Jerusalem? Els qui «començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist"? Potser sí que estan preparats els màrtirs de l’Apocalipsi «vestits de blanc amb palmes a les mans», que ja no fan cas de les ferides rebudes i tenen el cor pacificat després de l’aparent derrota del combat.

Potser també ja tenen preparat el més gran dels llibrells on es rentaran les mans per justificar-se inútilment els qui han contribuït a la condemna dels innocents o al menyspreu dels dèbils i dels pobres.

Potser el silenci dels injustament condemnats sorprendrà, per un moment, la seguretat superba del jutge, que encara voldrà escoltar paraules per justificar-se, per recolzar la seua preparada sentència. Mai no sabrà les raons dels condemnats. Potser serà millor entrar en el silenci, en la reflexió, que parla amb més força que la buidor de tantes paraules nascudes més del sentiment que de la raó.

Després de la triomfal vinguda, vindran els comentaris dels qui encara no han entés res del que ha passat i seguiran confiant en l’esplendor de les pedres i riqueses del temple de Jerusalem o de qualsevol lloc. I seguiran sense entendre que «no en quedarà pedra sobre pedra» i que la profecia tindrà el seu compliment i que la mateixa ciutat serà destruïda i quan siga novament fundada ho farà amb un altre nom.

D’aquell anunci i compliment hi ha un relat, escrit en grec pel jueu Joset ben Matthias, més conegut per Flavi Josep, un nom que mostra la seua doble identitat de ciutadà romà i la tradició familiar i religiosa, d’orientació farisea i d’ofici sacerdotal. Una bona preparació en el coneixement de la cultura hel·lenista i de la llengua grega, com també de la llatina, li va permetre entrar en l’alta política pel seu paper d’intermediari amb les autoritats romanes per tal d’aconseguir l’alliberament d’uns notables presos jueus traslladats a Roma. L’èxit en esta gestió li assegurà un prestigi que ben prompte el convertiria en un líder militar.

En començar la rebel·lió contra l’ocupació romana, Flavi Josep va ser designat comandant de les forces jueves a Galilea. El seu coneixement de l’organització i les tàctiques de l’exèrcit romà va permetre una millor preparació de les disperses milícies nacionalistes. Durant algun temps va poder fer front als romans, però amb l’arribada de Vespasià, un general de provada capacitat militar, l’avanç de les legions va ser ràpid, de tal manera que Flavi Josep, assetjat a la ciutat de Jotapata, va acabar derrotat. Amagat en una galeria subterrània va ser finalment detingut i sorprenentment perdonat per Vespasià, fins a l’extrem que es va fer amic del seu fill Titus, va abraçar la causa de Roma i va ser designat col·laborador del seu exèrcit.

La proclamació de Vespasià com a emperador, va fer possible que Flavi Josep acompanyara a Titus en el setge de Jerusalem, on intentà convéncer els seus antics companys de deixar les armes, però en l’intent acabà per ser ferit. Recuperat, va ser testimoni de la destrucció del temple i la total ruïna de la ciutat en aquell terrible any 70. Ben prompte va passar a residir a Roma, protegit pels emperadors Vespasià i Titus, inclús amb donació de terres a Palestina i una pensió anual. L’estabilitat de la seua situació li va permetre dedicar-se plenament a la seua vocació d’escriptor. La redacció de l’obra sobre la guerra dels jueus i algunes altres, li va possibilitar fer amistat amb personatges com el rei Agripa II, el darrer dels Herodes, i beneficiar-se de la seua informació sobre la crisi que va conduir a la destrucció de Jerusalem i el seu temple. La recepció de l’obra sobre la guerra dels jueus ha tingut una gran acceptació, de tal manera que ja va ser traduïda a la nostra llengua a finals del segle XIV, des de la seua versió llatina.

Després de la destrucció del temple, el tradicional centre espiritual del judaisme, desapareguts els sacrificis rituals, la religió jueva es va centrar en la sinagoga, en l’estudi de la Torà, el compliment estricte d’algunes pràctiques morals, l’observança del dissabte, dia de pregària i de repòs, i tot un conjunt de normes sobre la vida ordinària, la forma de vestir i el menjar, entre altres qüestions. Flavi Josep, amb la seua doble pertinença, encara en va ser testimoni, abans de morir a Roma cap a l’any 100.

Una vegada més, la violència ha tornat a la terra de Jesús. La història torna a mostrar la seua cara més sagnant, mentre les bones intencions de pau i concòrdia naufragaven, com en els temps de guerra, destrucció i exili evocats per l’historiador jueu i romà. Potser caldrà entrar en un llarg dissabte de reflexió i d’acció per tal de poder ben prompte escoltar el missatger que anuncia l’alegria de la pau.