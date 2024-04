Cal que neixin flors a cada instant

Deia Josep Maria Espinàs que la història de veritat, és la de les persones normals i corrents, la gent que ens trobem pel carrer, com vostè i jo mateix. I era per això que ell no es refiava dels llibres d’història, perquè no hi veia reflectides les vides de la gent corrent, sinó només la dels grans personatges i les celebritats.

I és un fet constatable que, sovint, parem més atenció a estudiar allò que va succeir fa segles -que també està molt bé, i és molt necessari- però oblidem o marginem alguns episodis de la nostra història recent. Sobretot quan aquests episodis han comportat molt de sofriment.

D’entre molts episodis de la història recent de la Safor, hi ha un succés que és desconegut per les generacions més recents: la mort de sis joves muntanyencs de la nostra comarca a la Serra de Gredos, l’abril de 1979. Fou un colp duríssim, i duríssim ha estat el procés d’acceptació i cicatrització que han hagut de viure famílies i amics al llarg de molts anys. El tràgic succés de Gredos és també fonamental, més enllà del terrible colp per a famílies i amics, per entendre el punt d’inflexió que visqué el muntanyisme a la Safor.

Si la dècada dels seixanta marca l’enlairament de l’excursionisme, l’escoltisme, l’escalada i l’espeleologia a La Safor -amb el naixement dels clubs més veterans i l’inici de la descoberta del medi muntanyenc- els setanta signifiquen un pas endavant qualitatiu, amb figures de gran projecció, com Pep Camarena, un dels Sis de Gredos.

El context social de l’època ja ens és conegut: aquells anys foren una època de somnis, on l’anhel de llibertat era ben present en l’ambient general del moment. Foren els anys de la llibreria Concret Llibres, de l’efervescència cultural i política a ca Tano, dels 10 d’Alaquàs, les manifestacions pro-amnistia i pro-autonomia. La dictadura moria matant, i el traspàs del dictador deixava pas a l’esperança: el canvi ja era imparable. L’any 1977, mentre Joan Baez embadalia el públic de Barcelona cantant ‘No serem moguts’, a laFont d’en Carròs encetaven, de manera pionera, la recuperació dels topònims originals i en valencià i esdevenia així el primer poble del País Valencià a sol·licitar el canvi de nom.

També foren els anys setanta el moment del despertar de la consciència sobre els problemes ambientals i bona prova d’això és el primer Aplec Ecologista de la Safor, que tingué lloc a Sant Jeroni de Cotalba a finals de la dècada, o l’exitosa obra ‘El supercaminal’ de Pluja Teatre, que posava sobre la taula la desfeta del territori amb la construcció de l’autopista. En aquell moment, l’exploració de l’entorn muntanyer és, a casa nostra, imparable, amb la descoberta de grans avencs, l’obertura dels principals sectors d’escalada i la publicació d’obres com ‘La vall de la Safor’, de Josep Mascarell i Gosp.

Aquella Pasqua de 1979 volgué, però, que l’arribada a Gandia del primer ajuntament de la democràcia coincidira amb aquell fatídic accident, i costa creure com l’atzar va ser tan pervers com perquè el primer acte públic del nou alcalde, Juan Román, fora, precisament, el sepeli del seu nebot, un d’aquells sis joves.

Pep Camarena, fill de l’historiador medievalista i catedràtic Josep Camarena, fou un dels que es deixaren la vida a l’allau de Gredos. Seguir la seua trajectòria és un exercici vertiginós. Des dels inicis al Centre Excursionista de Gandia, passant pel Centre Excursionista de Catalunya i el CADE (Centre Acadèmic d’Escalada) en els seus anys de formació universitària a Barcelona, així com totes les vies que va escalar o obrir, tant al País Valencià, com als Pirineus o als Alps, els viatges amb furgoneta per Europa i els Estats Units, o l’expedició amb el Centre Excursionista de Catalunya a l’Hindu Kush, el 1977, és observar, admirats, l’enlairament d’una gran carrera com escalador. Però la seua vida i la dels cinc companys d’excursió quedaren truncades aquella nit de Pasqua de 1979.

Aquella tragèdia marcà un abans i un després. Molts joves deixaren el muntanyisme i l’escalada, forçats per la pressió familiar i social, i el Centre Excursionista de Gandia patí un llarg parèntesi de crisi i reflexió. Pocs anys després apareix el Club Alpino de Gandia, amb una línia marcadament versada en l’escalada.

L’afició pel muntanyisme no s’atura, ni aleshores ni ara, i cada vegada som més les persones que volem trescar les serres i grimpar les roques. Conéixer la terra és estimar-la. De vegades, però, s’alcen veus que qüestionen l’ús arbitrari i incontrolat de l’entorn com a camp de jocs per a diferents modalitats esportives, veus que es pregunten què ha sigut d’aquell model d’excursionisme compromés amb l’entorn, amb la terra i la gent, amb les formes de vida pròpies. Muntanyisme i esport van inextricablement lligats, però muntanyisme i compromís amb la terra i la gent, també.

Han passat ja molts anys: quaranta-cinc. L’any passat, des del col·lectiu A un Tir de Pedra vam promoure la celebració d’un bonic i senzill acte d’homenatge amb la col·locació d’una placa en la seua memòria al poble de Guisando, als peus de la Serra de Gredos. Ara, ha arribat l’hora de fer-ho a la Safor. Durant aquests llargs anys el Centre Excursionista de Gandia, entitat de la qual formaven part alguns d’ells, ha mantingut constantment el seu record amb una ofrena de flors. Enguany, el proper dissabte 13 d’abril, col·locarem una senzilla placa per retre homenatge i mantindre viva la llum d’aquells sis estels que il·luminaren una fosca nit de Pasqua: Carlos Román, Ignasi Hernández, els germans Juanjo i Ximo Martínez, Maite Vilaplana i Pep Camarena.

És per això que, des del col·lectiu A un Tir de Pedra, com a impulsors de la iniciativa, i des de les entitats excursionistes i l’Ajuntament de Gandia, volem convidar tota la ciutadania a participar-hi. Perquè ningú no mor del tot quan deixa de respirar; només morim de veritat quan caiem en l’oblit i ja no habitem en la memòria de les persones.