La Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia llega al mágico número 15

La Casa de la Cultura de Gandia acogió el jueves la presentación de la XV Cursa de la Dona Vicky Foods. La carrera, organizada por el CA Safor Teika, se celebrará el próximo domingo, 21 de abril en las calles de Gandia y Benirredrà. El acto reunió a representantes municipales, organizadores, patrocinadores y colectivos relacionados con la Cursa.

Fue un evento especial porque, con motivo de las 15 ediciones de la Cursa, se montó en el paseo de les Germanies una exposición con fotografías de la misma, que se podrá ver hasta el 22 de abril, y en el jardín de la Casa de la Cultura hubo otra muestra con todos los dorsales, camisetas y carteles desde la primera carrera, en 2008, con la salvedad de los años 2020 y 2021, en los que se suspendió por la pandemia.

Público asistente. / Àlex Oltra

La presentación del acto, ya en salón de conferencias, corrió a cargo del periodista y miembro del club Xavi Blasco. Contó con las intervenciones del presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà; Mariola Juan, miembro del Consejo de Administración de Vicky Foods y del patronato de la fundación; y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Además, hubo un breve coloquio con tres mujeres que han participado en todas las ediciones desde sus inicios; María Albors, Karina Ribes y la concejala gandiense Liduvina Gil.

Xavi Blasco, que presidía el club “groguet” cuando empezó a gestarse la Cursa, recordó que cuando, en una reunión de la junta, la directiva Natalia Álvarez propuso celebrar una carrera de la mujer, todos acogieron con agrado la idea, pero con cierto miedo al fracaso, ya que por aquél entonces la participación femenina en las carreras populares no llegaba al 10%. “Por eso nos lanzamos al ‘comboi’, a animar a familiares, a amigas, a todo el mundo, inventamos las categorías, y al final reunimos a 400 mujeres aquel 27 de abril de 2008 en Benipeixcar, una cifra que para la época era mucho”.

Hoy, añadió Blasco, “Gandia es una de las ciudades valencianas que más porcentaje de mujeres tiene en sus carreras, y creo que la Cursa de la Dona ha sido uno de los factores que ha ayudado a conseguir esas cifras”.

Vicent Boscà, Mariola Juan y José Manuel Prieto observan los dorsales de ediciones anteriores. / Àlex Oltra

Vicent Boscà también recordó los inicios de la carrera. Los tres primeros años, 2008, 2009 y 2010, el circuito fue el mismo, apenas 4 km en dos vueltas al barrio de Benipeixcar. Pero cada año aumentaba la cifra de participantes y la plaza se quedó pequeña. En 2012 ya fueron cerca de 2.000 mujeres, así que en 2013 dio el salto a la avenida de Les Esclaves, con una logística mayor.

“Hoy hay muchas carreras de la mujer pero en aquellos años sólo estaba la de València, y la de Gandia fue la segunda, por tanto, abrimos camino en la comarca”, añadió Boscá, y deseó que la Cursa “llegue cada año puntual a su cita con la misma ilusión, y sin perder su carácter lúdico, saludable y familiar”.

Muestra de camisetas y carteles. / Col·lectiu La Noria

Exposición de fotos en el paseo. / Col·lectiu La Noria

Por su parte, Mariola Juan agradeció en primer lugar las “enormes muestras de cariño” recibidas tras el incendio que sufrió el miércoles una de las líneas de producción de la fábrica de Vicky Foods en Gandia. A continuación comentó que la empresa patrocina por tercer año consecutivo la Cursa porque “es más que una prueba deportiva, es un reflejo de la fuerza y la determinación de las mujeres”, de las que también se compone una gran parte de la plantilla de Vicky Foods.

Cerró el turno de discursos José Manuel Prieto, quien comentó que la de Gandia es “la Cursa de la Dona de referencia, por lo que representa y por quién lo organiza, un club como el Safor que llega a hacer partícipe del evento a toda la ciudad y parte de la comarca”. El alcalde deseó “aciertos en el recorrido que queda por hacer” y garantizó “todo el apoyo por parte del ayuntamiento en ese trayecto”.

Tertulia de ‘veteranas’

En el coloquio de mujeres, al pedirles un recuerdo de la primera edición María Albors, que a la sazón es mujer del presidente del club, comentó que también ayudó a organizarla. Liduvina Gil dijo que entonces ella era concejala de Deportes, y le entregaron el dorsal número 1. Karina Ribes, de Villalonga, explicó que la idea de apuntarse surgió en el grupo de “Silvia Fitness”, y desde entonces no han fallado a ninguna edición.

Karina Ribes, Liduvina Gil y María Albors en el coloquio, moderado por Xavi Blasco. / Col·lectiu La Noria

A la pregunta de qué ha significado la Cursa en sus vidas, Albors respondió que “gracias a ella salgo a caminar cada día y tengo una vida más saludable”. Gil confiesa que lo tiene más difícil para hacer deporte, pero que hace unos años hacía la Cursa corriendo, para dar ejemplo y animar a la gente, y eso le obligaba a preparársela bien. Actualmente la hace caminando. Ribes señala que para su grupo de entrenamiento ya es “toda una fiesta, una fecha fija en el calendario”.

Por último, Xavi Blasco les pidió que destacaran algún momento especial. Albors se decantó por la edición de 2022, cuando pudo correr con su hija, que vive en Francia, y viajó desde allí para visitar a sus padres y participar. Gil recuerda un año en el que tras la Cursa se celebraba el pregón de la Semana Santa, y ella no falló a ninguno de los dos eventos. “Acabé, me cambié y me fui para el pregón, y todos se quedaron sorprendidos de que me hubiera dado tiempo para todo”. Ribes confesó que su momento especial es la salida, al ver a tantas mujeres juntas, y también la animación durante todo el trayecto; “estás con los pelos de punta desde el minuto 1”.

Las inscripciones siguen abiertas en la “web” oficial de la Cursa y en los puntos físicos de las entidades colaboradoras. El precio actual es de 7 euros (6 euros, más 1 euro solidario); pero cabe recordar que del 10 al 16 de abril subirá a 10 euros (8 euros, más 2 euros solidarios). El evento finalizó con un vino de honor servido para todos los asistentes.