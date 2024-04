Potries recull a Madrid el Premi María Moliner del Ministeri de Cultura de foment de la lectura

L'Ajuntament de Potries ha recollit a Madrid el premi que el Ministeri de Cultura ha donat a la Biblioteca de Potries. Amb el projecte “Una Biblioteca creativa”, hem rebut el premi especial María Moliner que sols reben 10 pobles cada any. El premi està dotat en 10.000 euros.

L’alcalde, Sergi Vidal, ha posat en valor "el treball de tants anys de foment de la cultura i la lectura a Potries, que ens ha portat a rebre este premi. Potries dedica un terç del seu pressupost municipal a l’àmbit cultural. Hem de seguir apostant per la nostra Biblioteca i fomentar la lectura en totes les edats com a eina de creixement i llibertat”.

Vidal també ha aprofitat l'acte per a mostrar preocupació perquè "no ens arriben bones vibracions de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Els pobles menuts necessitem el màxim suport de les administracions generals, i si el nou govern valencià opta per retallar les subvencions destinades a fomentar la cultura i la lectura als pobles, necessitarem el suport del Ministeri".